Избавиться от валюты – россияне конвертируют вклады на фоне ослабления рубля

Почему россияне массово конвертируют валютные депозиты?

В первой декаде апреля физические лица активно сокращали остатки на валютных счетах, обменивая доллары и евро на рубли – причиной стало ослабление отечественной валюты. Россияне, заметившие рост курса доллара и евро, начали массово выходить из данных валют – ранее многие инвесторы не торопились совершать операцию, т.к. продажу пришлось бы осуществлять с убытком, что психологически сложно.

Спрос на российскую валюту носит умеренный характер – аналитики СберБанка не отмечают ажиотажа. В банке «Открытие», «Зенит», Росбанк и вовсе не зафиксировали увеличения интереса клиентов к отказу от валютных счетов. Представители Промсвязьбанка, напротив, увидели рост объема продаж валюты в отделениях в первую неделю апреля.

Что будет с курсом отечественной валюты в ближайшие месяцы?

Ослабление рубля наблюдается на протяжении всего года по отношению к доллару, евро и юаню. Эксперты Центробанка отметили, что отечественная валюта потеряла в цене к доллару США:

0,1% в январе;

7,4% в феврале;

3,5% в марте.

«В прошлом году курс доллара достигал 120 руб., сейчас ожидать подобного роста не следует – предпосылок для столь значительного повышения нет», – уверен эксперт.

На 18 апреля 2023 года курс доллара превысил 81 руб., евро – более 89 руб. При этом максимальных значений иностранная валюта достигала 7 апреля – тогда доллар торговался на уровне 83 руб., евро – 91 руб. Специалисты полагают, что рубль продолжит слабеть и в ближайшие месяцы, но темпы просадки окажутся ниже, чем в кризисный период 2022 года.

Сохранится ли в России тренд на отказ от долларов и евро?

Объем средств на валютных счетах россиян в начале года достигал $55 млрд., только за прошлый год сумма снизились на 40%. Тренд на отказ от доллара и евро сохранится в ближайшей перспективе по ряду причин:

как показала практика, хранить капитал в западной валюте небезопасно;

россияне будут отдавать предпочтение наиболее удобной валюте, например, юаню;

в стране разгоняется инфляция, что вынуждает граждан использовать сбережения на непредвиденные расходы;

часть россиян откажется от поездок в страны Европы текущим летом, поэтому конвертация рублей в евро не потребуется.

При этом валютные операции в банках по-прежнему ограничены – снять наличными в России можно до $10 000, а валютные переводы сопряжены с рисками потери накоплений.

