Дополнительный офис № 10 в Санкт-Петербурге ждет клиентов Банк «РОССИЯ» приглашает клиентов в Санкт-Петербурге в обновленный Дополнительный офис № 10. Один из старейших дополнительных офисов Банка в г. Санкт-Петербурге после переформатирования получил новое лицо: новую входную группу, открытое пространство и самое главное – свежий взгляд на обслуживание клиентов. Офис будет работать в формате удаленной точки обслуживания, предоставляя услуги для клиентов – физических лиц. В спектр услуг офиса входят: прием всех заявлений от частных клиентов; консультирование частных клиентов по всем банковским продуктам, включая осуществление банковских услуг в Интернет-банке ABR DIRECT; прием и размещение денежных средств во вклады; оформление и выдача кредитных продуктов; прием заявок на выпуск, перевыпуск, замену, блокировку банковских карт; выдача банковских карт и другие услуги. Адрес Дополнительного офиса № 10 АО «АБ «РОССИЯ»:

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 1-Н. Телефон: (812) 647-83-70. Режим работы:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 18:30

Пятница: с 9:30 до 17:15

Суббота, воскресенье: выходные дни.

