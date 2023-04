Детский отдых, лекции и экскурсии: горожане могут предложить свои идеи по развитию Парка Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тематический проект, приуроченный к 95-летию Парка Горького, открылся на платформе «Город идей». Москвичи могут направить предложения по пяти направлениям — это организация детского отдыха, проведение лекций, экскурсий и спортивных занятий на территории Парка Горького, а также создание сувенирной продукции к его 95-летию.

Во время тематических обсуждений участники смогут поделиться впечатлениями от посещения парка, рассказать об избранных маршрутах, любимых местах, обсудить музыкальное сопровождение и предложить идею о том, какая информация должна быть представлена в инфоцентре парка.

Парк Горького — центральный парк Москвы, который ежегодно посещают около 30 миллионов человек. Он занимает площадь 212 гектаров и объединяет четыре разные территории: парк искусств «Музеон», партер (центральную часть), Нескучный сад и заказник «Воробьевы горы». Летом в парке занимаются спортом, ходят на фестивали, лекции и кинопоказы, слушают концерты и любуются историческими цветниками. Главное зимнее развлечение — каток, площадь которого превышает 16 тысяч квадратных метров.

Платформа «Город идей» появилась в 2014 году. Здесь пользователи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Горожане уже приняли участие в 44 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим сферам. Они могут не только участвовать в тематических проектах, но и предлагать свои идеи по развитию города в соответствующем разделе.

В этом году платформе «Город идей» исполнилось девять лет. Этой дате посвящена праздничная анимированная страница, на которой можно ознакомиться с результатами работы платформы, узнать о самых ярких реализованных идеях, отправить поздравление и принять участие в игре. Ее победителю начислят баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

