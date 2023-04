Город выставил на торги четыре точки общепита в Парке Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги четыре нестационарных торговых объекта под точки общепита в Парке Горького. Победители определятся по итогам открытых аукционов 26 апреля. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Представители малого бизнеса смогут открыть новые точки общепита на территории Парка Горького в четырех нестационарных торговых объектах: павильоне с летней верандой общей площадью 132,7 квадратного метра и трех киосках по 8,8 квадратного метра каждый. Сумма ежемесячных платежей за право ведения торговой деятельности будет определена по итогам открытых аукционов, с победителями подпишут договоры на пять лет», — рассказал Иван Щербаков.

Самый большой объект располагается недалеко от главного входа в парк, между Фонтанной площадью и Пушкинской набережной. Это крытый павильон площадью 40,5 квадратного метра с прилегающей территорией площадью 92,2 квадратного метра, где можно разместить летнюю мебель. Павильон выполнен из композитных панелей, сэндвич-панелей с утепляющим слоем, каркаса из бруса и металлопрофиля. У него также есть козырек из профильной доски.

Выставленные на торги киоски представляют собой стальные каркасы, обшитые шлифованной влагостойкой фанерой. Фасады отделаны декоративными щитами, крыша покрыта черепицей. Первый из них также располагается недалеко от главного входа, второй находится слева от центральной аллеи, третий — у выхода на Пушкинскую набережную.

Все четыре объекта подходят для продажи выпечки, кондитерских изделий, чая, кофе, соков, воды и других безалкогольных напитков, горячих и холодных блюд из полуфабрикатов, различных снеков и другой продукции.

Заявочные кампании по объектам завершатся 21 апреля, онлайн-аукционы пройдут 26 апреля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6,5 тысячи объектов недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI