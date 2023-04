В столице ликвидировали свыше 800 незаконных строений

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первый квартал 2023 года в столице ликвидировали 840 объектов самовольного строительства и освободили свыше 120 тысяч квадратных метров общественного пространства. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

«В Москве проводится системная работа по демонтажу незаконных строений. Она направлена в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве, и создание комфортного городского пространства. В первом квартале этого года специалисты выявили более 1,5 тысячи незаконных построек. 840 из них общей площадью 122 тысячи квадратных метров уже ликвидировали. Большая часть демонтированных строений — это незаконные склады, административные и хозяйственные пристройки», — рассказал Иван Бобров.

Любой самострой искажает облик города и нарушает его архитектурное пространство. Борьба с незаконно возведенными объектами — одно из приоритетных направлений работы Госинспекции по недвижимости.

Специалисты контрольного ведомства не только выявляют и пресекают самовольное строительство, но и проводят профилактическую работу по предупреждению нарушений. Во время специальных мероприятий они рассказывают пользователям и собственникам объектов недвижимости, как действовать в рамках правового поля и не допускать нарушений земельного законодательства.

В этом году специалисты госинспекции уже провели для бизнес-сообщества 29 встреч, среди них индивидуальные бесплатные консультации, вебинары, стратегические сессии, круглые столы. Во втором квартале 2023-го для предпринимателей также запланировано более 30 встреч по имущественно-земельным вопросам.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

