Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

17 апреля 2023 года в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ) состоялось торжественное открытие российско-белорусской Школы по искусственному интеллекту и цифровым технологиям. Более 100 студентов российских и белорусских вузов приехали в СПбПУ, чтобы пройти двухнедельное обучение в области автономного и беспилотного транспорта, проектирования на основе топологической оптимизации, компьютерного инжиниринга и 3D-печати, виртуальной реальности, цифровой трансформации и бережливого производства.

Торжественную церемонию открыл заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Хочу поприветствовать участников Школы и выразить огромную благодарность от лица Министерства науки и высшего образования России организаторам мероприятия. Идея создать образовательный интенсив с участием двух стран была предложена студентами на встрече с Президентом России. Несколько вузов, среди которых в том числе и СПбПУ, за короткое время проделали огромную работу по организации Школы. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта — один из важнейших вопросов современной промышленности, поэтому очень важно, что именно данный вопрос лег в основу программы обучения , — сказал Дмитрий Афанасьев.

От лица ПИШ СПбПУ на церемонии открытия выступил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель ПИШ СПбПУ Алексей Боровков. Он подробно рассказал о структуре образовательной программы и результатах, которые участники смогут получить по окончании обучения.

Отрадно, что в обучении принимают участие студенты не только близлежащих к Санкт-Петербургу регионов, но и в том числе студенты университетов, находящихся за тысячи километров от Политеха, например, Дальневосточного федерального университета и Заполярного государственного университета имени Н. М. Федоровского. Мы подготовили для вас обширную образовательную и культурно-развлекательную программу. Желаю вам интересных занятий и высоких результатов! — сообщил Алексей Боровков.

Школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Социоцентра, Международных служб и Центра по работе с абитуриентами СПбПУ. В церемонии открытия принял участие и. о. директора Социоцентра Андрей Келлер: Сегодня положено начало российско-белорусского проекта „Школа по инженерным наукам“, который будет реализован сразу на трех площадках — в СПбПУ, Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого и Псковском государственном университете. Всего в инженерных школах участвуют более 300 студентов — представителей ведущих университетов Беларуси и России. Проект направлен на объединение компетенций, которые сформированы в рамках инженерной деятельности. Политех Петра Великого — первый в списке технических вузов по организации компетенций в области цифрового инжиниринга, моделирования и взаимодействия с индустриальными партнерами .

Далее программа первого дня Школы по искусственному интеллекту и цифровым технологиям продолжилась лекцией президента Российского союза промышленников и предпринимателей, Почетного доктора СПбПУ Александра Шохина. Его доклад был посвящен экономике России в период санкционного давления.

Напомним, что Школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям проходит в СПбПУ с 17 по 30 апреля 2023 года. Студенты получат уникальную возможность повысить профессиональные знания, разработать и реализовать совместные проекты, познакомиться с преподавателями ведущего технического вуза России, получить консультацию по поступлению в магистратуру, а также стать частью молодого инженерно-технического комьюнити. Организатором образовательной программы выступает ПИШ СПбПУ. Участников также ожидают культурно-развлекательные мероприятия, среди которых: прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга, экскурсионные поездки в Пушкин и Кронштадт, инженерный чемпионат, мастер-лекция по промышленному дизайну, экскурсии в лучшие музеи Санкт-Петербурга и многое другое.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI