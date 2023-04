В инфекционной больнице № 1 открылся центр ЭКМО для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью

Source: MIL-OSI Russian Language News

В инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1 открылся центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ранее для спасения пациентов с дыхательной недостаточностью в медучреждении использовали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), возможности которых были ограничены для людей с инфекционными заболеваниями, находящихся в критическом состоянии. Появление нового оборудования позволит повысить шансы на выздоровление пациентов даже в самых тяжелых случаях.

«Это первый московский инфекционный стационар, в котором заработала собственная постоянная программа ЭКМО, не связанная с пандемией. ЭКМО может понадобиться пациентам с тяжелыми формами дыхательной недостаточности, которые невозможно устранить другими методами лечения. Мы говорим о критических случаях, когда легкие так сильно повреждены инфекцией, что не справляются со своей функцией даже на аппарате ИВЛ. Подключение к ЭКМО позволяет имитировать происходящие в легких человека процессы и восстанавливать газообмен — одну из важнейших функций организма. Мы приняли решение открыть центр раньше новых корпусов ИКБ № 1, чтобы иметь возможность оказать экстренную помощь тем людям, которым требуется подключение к ЭКМО прямо сейчас. В дальнейшем мы перевезем оборудование в новый комплекс», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Во время работы ЭКМО кровь пациента собирается через крупную вену, проходит через оксигенатор с газовой смесью, где насыщается кислородом и избавляется от углекислого газа, а затем возвращается в организм через другую вену. Если человек сможет справиться с болезнью, в его легкие постепенно будет возвращаться функция газообмена. С помощью метода ЭКМО врачи могут выиграть дополнительное время, которое необходимо для восстановления легких.

Причиной развития дыхательной недостаточности, которая требует проведения ЭКМО, может стать пневмония, ассоциированная с различными вирусами или бактериями. Применение метода требует постоянного наблюдения за пациентом, круглосуточной лабораторной диагностики и серьезной подготовки персонала больницы.

В ИКБ № 1 оказывают специализированную помощь пациентам с различными инфекционными заболеваниями. Отделение анестезиологии-реанимации имеет большой парк оборудования для экстракорпоральных технологий, что полностью покрывает потребности пациентов стационара во временной замене функций собственных органов. Помимо метода ЭКМО, здесь также проводят заместительную почечную терапию.

В настоящее время продолжается строительство нового комплекса инфекционной клинической больницы № 1. Он будет состоять из трех корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Для его оснащения уже закуплена новейшая медицинская техника, включая аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентген-аппараты и многое другое, что позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

