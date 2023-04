Вопросы и ответы: Цифровой рубль

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 18.04.2023

Если у вас есть безналичные рубли на счете в банке, их можно будет обменять на цифровые рубли в соотношении один к одному. Через привычное мобильное приложение банка, в котором вы обслуживаетесь, можно зайти в цифровой кошелек и провести нужную операцию через функцию «Пополнить». Без комиссии. Если у вас наличные, то вам сначала нужно будет положить их на ваш счет в банке (через банкомат или кассу банка), а потом обменять на цифровые, пополнив цифровой кошелек с банковского счета через привычное мобильное приложение. Если вам нужно снять деньги с цифрового кошелька, сначала их следует перевести на ваш счет в банке. Это также можно сделать через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка.

