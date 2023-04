Будущее планеты – в руках молодых учёных

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 и 12 апреля в Институте биомедицинских систем и биотехнологий состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция для молодых учёных «Биотехнологии и безопасность в техносфере», организованная Высшей школой биотехнологий и пищевых производств совместно с Высшей школой техносферной безопасности.

Мероприятие, ставшее уже традиционным, существенно расширило в этом году свою географию. В работе конференции приняли участие более 200 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Самары, Ставрополя и Калининграда.

Конференция открылась пленарным заседанием, на котором выступили ведущие специалисты отраслевых научных и производственных организаций. С приветственным словом к участникам обратилась председатель организационного комитета конференции, директор Высшей школы биотехнологий и пищевых производств профессор Юлия Базарнова: Важный элемент нашей работы — это новые знакомства, общение, наведение мостов между участниками. Желаю вам почерпнуть для себя полезную информацию и поближе пообщаться в неформальной обстановке. Результатом работы конференции станет общий сборник ваших публикаций, к концу учебного года, надеюсь, мы его выпустим, во всяком случае в электронном виде, чтобы вы могли включить их в ваши портфолио .

Заместитель председателя оргкомитета, директор Высшей школы техносферной безопасности Андрей Андреев акцентировал внимание слушателей на том, что безопасность — экологическая, техносферная и т.д. — в мире приобретает сегодня ключевое значение: Наша конференция, ставшая уже традиционной, в первую очередь — для молодых. Это ваш путь в большую науку. Ваше будущее и будущее нашей планеты — в ваших руках .

Доклад на тему «Изменения в неонатальном скрининге — новые нозологии, новые методы исследования» кандидата биологических наук руководителя лаборатории молекулярной диагностики ГК «АлкорБио» Вячеслава Большакова был посвящен введенному массовому обследованию новорожденных детей на наследственные заболевания, а также последним изменениям в неонатальном скрининге. Вячеслав Николаевич остановился на основных видах анализов, методах их проведения и новейшем оборудовании, которые необходимы для обследований.

Доктор медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный специалист-диетолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Мосийчук в своем докладе на тему «Инновационные подходы к оптимизации питания» познакомила слушателей с современными тенденциями составления пищевых рационов.

Доктор технических наук профессор Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ Вячеслав Бурлов поделился своей теорией в области идеологии безопасности, а его коллеги — опытом создания лабораторных работ с использованием технологий VR для обучения студентов вузов.

Во второй день работы конференции прошли заседания секций.

Студенты представили актуальные исследования в областях молекулярной и клеточной биотехнологии, нутрициологии и пищевой биотехнологии, энерго- и ресурсосберегающих биотехнологий, управления безопасностью, безопасности в чрезвычайных ситуациях и охране труда. Оригинальность некоторых студенческих работ заявлена патентами на изобретения, практическая значимость — внедрением результатов в производственные практики и использованием в учебном процессе.

