Более тысячи рабочих мест создадут на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» планируется создать более тысячи рабочих мест на девяти новых производствах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке “Алабушево” ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них — производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест», — рассказал он.

Площадь «Алабушево» — около 158 гектаров. Сейчас там локализуют производства почти 30 резидентов ОЭЗ, на которых работают 1,5 тысячи человек.

Компании, планирующие открыть там производства в этом году, уже начали подбирать персонал. Потребность в специалистах с высшим и средним специальным образованием есть и на действующих предприятиях.

«В ближайшие годы площадка должна стать центром развития фармацевтической промышленности. В начале этого года здесь открылось предприятие “Велфарм”, на котором уже работают 100 человек и куда до конца года планируется трудоустроить еще примерно столько же. Численность персонала после выхода производства на полную мощность составит 1,2 тысячи человек», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На фармацевтическом предприятии компании «Биокад» в настоящее время работают 240 человек, открыто 30 вакансий. Ищут в основном производственный персонал — операторов и специалистов по контролю качества, микробиологов и химиков-аналитиков. Также есть вакансии для экспертов — технологов и инженеров.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что высококвалифицированных сотрудников предприятия ищут с помощью проекта «Техноработа». Сервис открылся в прошлом году, сейчас на здесь можно найти около 300 вакансий.

Потребность в кадрах отмечается не только на действующих фармацевтических предприятиях, но и на производствах микроэлектроники. Так, на заводе «Электронинвест» открыто 12 вакансий. Ищут монтажников, регулировщиков, профильных конструкторов и разработчиков. В компании «Дизайн центр “Союз”» открыто 11 вакансий. Особую сложность вызывает подбор узкоквалифицированных специалистов — разработчиков и технологов. Основную ставку здесь делают на выпускников ведущих технических вузов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. На протяжении нескольких лет она является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

