«Активные граждане» выберут темы и формат мероприятий для Музея городского хозяйства

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Участникам предлагают высказать мнение о том, какая тематика и формат мероприятий в Музее городского хозяйства Москвы наиболее интересны горожанам.

«Активным гражданам» предстоит ответить на три вопроса: какие форматы мероприятий в музее были бы наиболее интересными, а также о предпочтительных темах лекций и экскурсий. На каждый вопрос предлагается выбрать до трех вариантов ответов. Также можно предложить свой вариант.

Музей городского хозяйства Москвы открылся в апреле 2022 года в павильоне № 5 «Физика» на ВДНХ. В нем рассказывается об особенностях работы столичных коммунальных служб, системах и технологиях, поддерживающих бесперебойное жизнеобеспечение города на всех направлениях — от тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения до реализации программы раздельного накопления отходов, озеленения и цветочного оформления города. Например, можно увидеть модель лифта «Стриж», который в многоэтажках столицы устанавливают специалисты АО «Мослифт», интерактивный макет Люберецких очистных сооружений, экипировку служб спасения, а также модели, демонстрирующие производство на ТЭЦ электроэнергии и тепла. Кроме того, можно узнать, как устроены подземные коммуникации Москвы, из чего состоит дорожное полотно и многое другое.

В трех залах — «Управление», «Квартира» и «Город» — расположено 19 тематических площадок. Для из создания использовано более 90 оригинальных экспонатов, в том числе макет города, который оживает благодаря технологии дополненной реальности.

На каждой площадке установлены сенсорные стелы. С их помощью можно узнать о работе различных городских служб, получить ответы на волнующие москвичей вопросы в сфере ЖКХ, познакомиться с историей коммунального хозяйства и увидеть в фотографиях, как менялся город.

Сергей Собянин: Музей городского хозяйства Москвы за год посетили свыше 240 тысяч человек

Проект «Активный гражданин» работает в Москве с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек, на сайте прошло свыше 5,9 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством пользователей, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».

Проект развивают Департамент информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

