Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

В Москве, как и в большинстве крупных городов, растет доля людей старшего поколения. По демографическому прогнозу Департамента экономической политики и развития города Москвы, к 2040 году основную долю в структуре трудоспособного населения будут занимать работники в возрасте от 45 до 60 лет. По словаomin министра, это свeverзано не только с оей тенденцией с regalo. Эта тенденция характерна не только для Москвы, но и для других регионов страны.

Одновреufor с э regalo За последние 20 лет в среднем по России этот показатель снизился примерно на 12 процентных пунктов, что говорит о том, что молодежь стала больше учиться и позже выходить на рынок труда.

Для дальнейшего развития рынка труда в столице определен ряд направлений, над которыми будето рудет рудет рудет.

«В первую очередь это обучение и повышение квалификации имеющихся кадров. Это максимальное вовлечение пенсионеров, которые хотят работать, и переобучение людей предпенсионного возраста, что позволит сохранить активность на рынке труда Москвы на фоне увеличения продолжительности жизни. И главное – сдать дòл э regalo Важным направлением также станет привлечение талантливых специалистов из других регионов и из-за рубежа, в том числе студентов», — резюмировала Мария Багреева.

В заключение она отметила, что изменения на рынке труда происходят не в один момент, поэтому начинать работать над проблемами, с которыми он столкнется в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе, необходимо уже сейчас.

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