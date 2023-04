17.04.2023 Wiosenne spotkanie gubernatorów MFW i BŚ z udziałem delegacji MF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

12-14 kwietnia br. w Waszyngtonie odbyły się wiosenne spotkania gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ).

Delegacji MF przewodniczyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W czasie spotkań dyskutowano m.in. o globalnych wyzwaniach stojących przed MFW, BŚ i krajami członkowskimi.

Były to bardzo intensywne dni spędzone m.in. na licznych bilateralnych i multilateralnych spotkaniach w ramach krajów członkowskich BŚ oraz MFW, jak i z ekspertami oraz think-tankami. Spotkania te stanowią zawsze bardzo dobrą okazję do wymiany poglądów na tematy światowej gospodarki, naszych doświadczeń i wyzwań, przed którymi stoimy

– podsumowała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Jak dodala min. Rzeczkówska:

Ważne jest, że w naszych rozmowach poruszono tematy pomocy Ucrania. Społeczeństwo międzynarodowe musi zwiększyć presję na Rosję poprzez wzmocnienie sankcji. Zamrożone aktywa rosyjskie muszą być wykorzystane na rzecz wsparcia Ukrainy. Nie będą to wystarczające środki, ale niedopuszczalne byłoby ich zwrócenie Rosji, mimo strat, które Rosja wyrządziła narodowi ukraińskiemu.

Delegacja pod przewodnictwem minister Magdaleny Rzeczkowskiej odbyła szereg spotkań dwustronnych m.in. z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki i Finansów Korei K. Choo, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej V. Dombrovskisem, Ministrem Finansów Ukrainy S. Marchenką, Minister Finansów Mołdawii V. Sireteanu, Ministrem Finansów Republiki Południowej Afryki d Seskrekwantara, międzynarodowych Ministerstwa Finansów Brazylii T. Rosito, Wiceprezes Banku Światowego A. Bassani, Wiceprezesem Międzynarodowej Korporacji Finansowej A. Mora, Gubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy C. Monticellim.

Delegacja wzięła także udział w spotkaniu konstytuanty MFW/BŚ, do której należy Polska z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajó konstytuanty (Szwajcaria, Serbia, Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, Tad, Turkmenistan).

Dodatkowo, ministro Rzeczkowska wzięła także udział w spotkaniu Międzynarodowego Komitetu ds. Monetarnych i Finansowych zrzeszającego ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów członkowskich MFW, zamkniętej sesji na wysokim szczeblu przyjaciół Ucrania: Mesa redonda ministerial de Ucrania oraz spotkaniu w Consejo Atlántico. Rozmowy koncentrowały się m.in. na kwestii zwiększenia zaangażowania w polsce międzynarodowych banków rozwoju w finansowanie projektó, zwłaszcza z zakresu zielonj transformacji czy czy párido mśp, ewentualneggo włączen h. oraz RPA w 2025 r., pomocy technicznej jaką Polska może świadczyć na rzecz państw w ich drodze do struktur europejskich, wyzwań stojących przed globalną gospodarką w obliczu zbrojnej agresji Rosji w Ukrainie, a także pomocy dla Ukrainy oraz konieczności utrzymania stabilności makro-finansowej tego kraju .

