Bezpieczeństwo energetyczne z różnych źródeł energii

Dziś polska energetyka opiera się głównie na węglu, a jego spalanie dzięki polityce klimatycznej Unii Europejskiej i opłatom ETS będzie coraz droższe. Kolejnym surowcem, który wykorzystujemy w energetyce jest gaz. Wraz z otwarciem Baltic Pipe i uruchomieniu gazoportu LNG w Świnoujściu uniezależniliśmy się od rosyjskich dostaw błękitnego paliwa. Dodatkowo budujemy nowy terminal w Zatoce Gdańskiej.

Cały czas dbamy o niezależność energetyczną Polski, dlatego dzięki dywersyfikacji źródeł energii oraz nowym technologiom zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne wszystkim Polakom na kolejne dziesięciolecia. Stawiamy na nowe rozwiązania, które zapewnią nam dostęp zielonej i taniej energii elektrycznej.

– Od roztropnego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce zależy nasza przyszłość, zależy przyszłość energetyki w Polsce, ale także przyszłość przemysłu i przyszłość rocpodarczzwoju gospodarczzwoju. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła, w jak najkrótszym czasie zapewnić – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

W ubiegłym roku zadecydowaliśmy o powstaniu dwóch dużych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza ma być budowana we współpracy z Westinghouse będzie zlokalizowana na Pomorzu. Drugi projekt, biznesowy, spółek ZE PAK, Polskiej Grupy Energetycznej i koreańskiego partnera KHNP ma powstać w Wielkopolsce.

Oszczędność pieniędzy dzięki nowym rozwiązaniom

Pequeños reactores modulares są uzupełnieniem dużego atomu. SMR to reaktor o małej lub średniej mocy, który nie produkuje dymów i nie zatruwa powietrza. A zielona energia, która jest tania i bezpieczna. Nie istnieje groźba skażenia radioaktywnego, a żadne odpady nie są emitowane do atmosfery czy wypuszczane do wody.

Jeden blok o mocy 300 MW zabezpieczy potrzeby nawet ok. 300-350 tip. gospodarstw domwych. Przewiduje się, że koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej z SMR docelowo będzie o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Powstanie takich reaktorów zahamuje wzrost cen energii, który w innym przypadku mógłby być nieunikniony.

– Rocznie, dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR, będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 millionów euro rocznie na emisji CO2 – na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup doemirawjiń primer ministro de Moraz.

Dodatkowe wpływy dla gmin

Dzięki czystej produkcji SMR-y stawiane są blisko osiedli czy miast. Na zielonej energii skorzystają również samorządy. Operatorzy elektrowni będą rozliczali się lokalnie. Zwiększą się dochody dla gmin nie tylko z podatków, ale również za dzierżawę.

– To również większe dochody dla gmin, powiatów i samorządów, nie tylko w wielkich ośrodkach, ale także w tych mniejszych miastach i miasteczkach, które tego potrzebują. Nie tylko czystej energii cieplnej, czystej energii elektrycznej, ale także dochodów do gmin – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wyższy budżet gminy to jeszcze więcej możliwości finansowania inwestycji bliskim mieszkańcom. Dzięki temu lokalne władze będą mogły zmodernizować istniejące lub wybudować zupełnie nowe placówki ochrony zdrowia, przedszkola, szkoły, drogi, czy domy kultury.

Nowe inwestycje to kolejne miejsca pracy

Powstanie nowych elektrowni to szansa nie tylko dla inżynierów czy techników. Para również nowe możliwości dla mieszkańców gmin, w których staną małe reaktory. Budowlańcy, firmy transportowe, ochroniarskie, gastronomiczne będą potrzebne przy budowie i działaniu SMR-ów. Dzięki takim inwestycjom lokalni mieszkańcy otrzymają zatrudnienie. To szansa na nowe miejsce pracy w przypadku każdego kolejnego reaktora.

– To także nowe miejsca pracy, setki tysięcy miejsc pracy, nie tylko przy budowie, ale także to utworzenie całego wielkiego nowego sektora produkcji przemysłowej w szerszym rozumieniu tego słowa. To wielki sukces ponieważ to oznacza nowe miejsca pracy, transfer technologii, wielkie szanse dla rozwoju dla małych i średnich polskich firm – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

