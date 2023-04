Экскурсия в ИТПЭ РАН и олимпиада по электродинамике

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 апреля состоится экскурсия в Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН.

В программе:

Безэховая электромагнитная камера с самой большой в России рабочей зоной

Установка «Луна» – самая большая камера для магнетронного распыления покрытий на крупногабаритные детали

Уникальные образцы функциональных материалов и впечатляющая приборная база

Полное знакомство с научными тематиками ИТПЭ РАН и мотивация для победы в олимпиаде по электродинамике!

Приглашаются студенты всех курсов! В день экскурсии всех участников будет ждать автобус, дорога от МФТИ до ИТПЭ РАН займет всего 20 минут.

Отправление 20 апреля в 10:00. Встречаемся на крыльце лабораторного корпуса!

Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться. Форма регистрации — в ТГ-канале ИТПЭ РАН: https://t.me/itae_mipt.

Напоминаем также, что 21 апреля состоится олимпиада по электродинамике, победители которой смогут поступить в магистратуру ЛФИ МФТИ без экзаменов!

Олимпиада пройдет с 15:30 до 18:30 в Большой Химической аудитории Лабораторного корпуса МФТИ. Участвовать могут студенты бакалавриата, начиная со 2 курса, любых вузов.

Олимпиаду организуют ИТПЭ РАН и ЛФИ МФТИ.

Подробности и регистрация — в ТГ-канале ИТПЭ РАН: https://t.me/itae_mipt.

Студенты 4 курса бакалавриата, ставшие победителями олимпиады, получат право поступления в магистратуру ЛФИ МФТИ без экзаменов. Призеры олимпиады получат максимальные баллы индивидуальных достижений.

