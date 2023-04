Требования к методологии кредитных рейтинговых агентств и к раскрытию ими информации: проекты указаний Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России разработал требования к содержанию, проверке качества методологии кредитных рейтинговых агентств (КРА) и ее оценке регулятором, а также к раскрытию информации на сайтах КРА и срокам ее размещения. Проекты нормативных актов опубликованы Банком России для общественных обсуждений. Это позволит создать единые правила на рынке и повысить доверие к рейтинговой отрасли.

Методология присвоения кредитных рейтингов должна предусматривать проверку их достоверности, собственную оценку кредитоспособности рейтингуемых лиц и единообразное применение событий дефолта, а также обеспечивать сопоставимость видов объектов рейтингов. КРА будут проверять качество своей методологии при ее разработке, пересмотре, а также не реже одного раза в три года. Банк России, в свою очередь, оценивает методологию на соответствие законодательству. На своих сайтах КРА должны размещать не только информацию о себе и внутренние документы, но и перечень присвоенных рейтингов, методологии и сведения о процедурах осуществления рейтинговых действий. Замечания и предложения к проектам указаний принимаются до 30 апреля включительно. Фото на превью: Agsandrew / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI