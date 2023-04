Традиционный костер на Маевке НГУ возвращается

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Конец апреля в Новосибирском государственном университете традиционно пройдет под эгидой различных мероприятий ежегодного международного молодежного студенческого форума «Интернеделя». С 21 по 30 апреля на площадках университета можно будет познакомиться с историей и культурой зарубежных стран, в том числе из которых приехали иностранные студенты вуза, а также принять участие в мастер-классах, тематических встречах, концертах и других развлекательных мероприятиях. Например, 21 апреля пройдет студенческая вечеринка ЭтноParty, 22 апреля – всеми любимый интернациональный Арбат, 26 апреля – музыкальные флешмобы Музклуба НГУ, 29 апреля – масштабный спортивный праздник «ИнтерИгры». Полную программу мероприятий можно найти на сайте.

— Мы рады, что в нашу жизнь возвращаются события в тех форматах, к которым многие привыкли еще с самого детства: на День открытых дверей университет принял более 2000 человек, капустники юмористических клубов собирают аншлаги. Новосибирск, и в частности Академгородок, соскучился по массовым мероприятиям, это чувствуется, — поделилась мнением начальник управления молодежной политики и воспитательной работы НГУ Елена Красилова. — Интернеделя и Маевка – не исключение! Мы рады объявить, что возвращаемся к привычным формам традиционных мероприятий, и приглашаем всех жителей Новосибирска и Академгородка.

Так, Маевка – рок-концерт, завершающий Интернеделю, – по традиции пройдет на площадке перед главным корпусом НГУ (ул. Пирогова, 2) и завершится трехметровым костром. В этом году хедлайнерами мероприятия станут группы «Операция Пластилин», OTYKEN, «Буерак», «Следы». Встречаемся 29 апреля в 17:00!

Справка: Международный молодежный студенческий форум «Интернеделя» – одна из старейших традиций НГУ, которая берет свое начало с первой Маевки: студенты НГУ провели ее весной 1966 года как символ международной пролетарской солидарности с плакатами типа «Окна РОСТА» вдоль боковых скамеек на Университетской площади, с песнями у костра, в котором догорает чучело империализма. В 1972 во время подготовки к празднованию 50-летия образования СССР впервые была организована Неделя интернациональной дружбы. От года к году событие обрастало все новыми инициативами и начинаниями: акции солидарности, фестиваль политической песни, встречи студентов с гостями из союзных республик и других стран, вечера интернациональной дружбы, конкурс политического плаката, и в 1975 году мероприятие получило свое современное название – Неделя интернациональной солидарности. С конца 1970-х годов Интернеделя превратилась в один из главных молодежных форумов не только в нашем университете, но и в мире, став визитной карточкой НГУ. Завершается Интернеделя рок-концертом Маевка и большим костром. Первая Маевка состоялась в 1966 году. Она была задумана как политическая акция, пропагандирующая международную солидарность и свободу народов. Позже Маевка утратила свою политическую окраску и превратилась в главный опен-эйр Академгородка. Но до сих пор она объединяет людей всех возрастов, профессий и национальностей. На Маевке в разные годы выступали такие известные российские группы, как «Чайф», «Коридор», Lumen и др. Обязательный элемент концерта – большой костер, который зажигается в самом конце и надолго остается в памяти вместе с музыкой.

