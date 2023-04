Приглашаем к участию в стипендиальной программе «Система»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Благотворительный фонд «Система» при поддержке Министерства науки и высшего образования России запускает стипендиальная программа «Система».

К участию в стипендиальной программе приглашаются обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Целями стипендиальной программы являются стимулирование исследовательской, научной и инновационной деятельности молодежи, содействие участию молодежи в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержка в трудоустройстве и получении первого рабочего места.

Отбор стипендиатов и призеров стипендиальной программы будет производиться на основании оценки работ участников:

— проектов, представляющих собой актуальное решение, ориентированное на практическую реализацию, по установленным тематикам;

— решений учебного кейса по одному из установленных направлений;

— теста по профессиональным компетенциям.

В дальнейшем обучающиеся, ставшие стипендиатами (призерами) стипендиальной программы, будут приглашены для прохождения практик и стажировок в компаниях Группы АФК «Система».

Регистрация и вся дополнительная информация найдётся на сайте благотворительного фонда: https://lift-bf.ru/stipendia?ysclid=lg0koyxyb6641367418

