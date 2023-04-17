О регистрации программ и проспекта биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления Председателем Правления “17” апреля 2023 года приняты следующие решения:



1.

• зарегистрировать программы биржевых облигаций;

• присвоить программам регистрационные номера,

в отношении следующих ценных бумаг:

1.1.

Наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания “МигКредит” Наименование ценной бумаги Программа биржевых облигаций серии 002MC, в рамках которой по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Регистрационный номер программы 4-00340-R-002P-02E от 17.04.2023

2.

• зарегистрировать программы биржевых облигаций;

• присвоить программам регистрационные номера;

• зарегистрировать проспект биржевых облигаций,

в отношении следующих ценных бумаг:

2.1.

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14” Наименование ценной бумаги Программа биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, серии 001Р Регистрационный номер программы 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023



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