О регистрации программ и проспекта биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления Председателем Правления “17” апреля 2023 года приняты следующие решения:
1.
• зарегистрировать программы биржевых облигаций;
• присвоить программам регистрационные номера,
в отношении следующих ценных бумаг:
1.1.
|Наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания “МигКредит”
|Наименование ценной бумаги
|Программа биржевых облигаций серии 002MC, в рамках которой по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
|Регистрационный номер программы
|4-00340-R-002P-02E от 17.04.2023
2.
• зарегистрировать программы биржевых облигаций;
• присвоить программам регистрационные номера;
• зарегистрировать проспект биржевых облигаций,
в отношении следующих ценных бумаг:
2.1.
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14”
|Наименование ценной бумаги
|Программа биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, серии 001Р
|Регистрационный номер программы
|4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023
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