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О начале торгов ценными бумагами 18 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 17 апреля 2023 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “18” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “18” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-443
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-443-01000-B-005P от 06.02.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 19.04.2023
Торговый код RU000A1064E8
ISIN код RU000A1064E8
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “18” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “18” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р
Полное наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-25-00354-B-001P от 04.06.2021
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук
Дата погашения 18.04.2033
Торговый код RU000A1064G3
ISIN код RU000A1064G3
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций в срок их размещения приобретатель Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 28.04.2023;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска
Андеррайтер  
наименование Банк ГПБ (АО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0009800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ГПБ (АО)
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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