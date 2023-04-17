О начале торгов ценными бумагами 18 апреля 2023 года

Цена размещения

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций в срок их размещения приобретатель Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций