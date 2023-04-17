О вступлении в силу отдельных положений Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем, что 24 апреля 2023 года определено датой вступления в силу положений Части I. Общая часть и Части II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 17 февраля 2023 года (Протокол № 15), содержащих условия для “Котировок РПС”.

Текст Правил торгов размещен на странице Московская Биржа | Рынки (moex.com).



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