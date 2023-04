От завода до промышленного центра: к юбилею Перми (17.04.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

История Перми началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода в мае 1723 года. Место для его возведения ­на реке Егошихе выбрал Василий Татищев, известный российский историк и государственный деятель, который был отправлен на Урал осваивать месторождения руды. Сегодня Пермь — один из крупнейших промышленных центров России.

[embedded content]

К юбилею города Банк России 17 апреля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие основания г. Перми» серии «Города» (каталожный номер 5111-0479).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: вверху — герб Перми, в центре — Пермский театр оперы и балета, внизу — старинный Егошихинский завод и лента с надписью «ПЕРМЬ» — на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида на реку, портовые краны и промышленные сооружения; справа — рельефная надпись в две строки: «300 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

