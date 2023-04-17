Об изменении дополнительных условий проведения торгов для ряда акций с 24 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 24 апреля 2023 года, в режимах торгов Секции фондового рынка с расчетами в рублях устанавливается величина шага цены для:

акций обыкновенных ПАО “ЧКПЗ” (торговый код – CHKZ; ISIN – RU000A0JNST0) – 50 руб.;

акций обыкновенных ПАО “Красный Октябрь” (торговый код – KROT; ISIN – RU0008913850) – 1 руб.;

акций привилегированных ПАО “Красный Октябрь” (торговый код – KROTP; ISIN – RU0008913868) – 1 руб.;

акций обыкновенных ПАО “Корпорация “Иркут” (торговый код – IRKT; ISIN – RU0006752979) – 0,05 руб.

Уведомление



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