Объем строительных работ в странах ЕАЭС вырос на 5% благодаря единому рынку услуг и цифровым решениям

рамках бизнес-миссии российско-армянского делового совета в Ереване состоялась пленарная сессия, посвящённая перспективам сотрудничества в строительном секторе. От Минэкономразвития России в заседании приняла участие директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Юлия Нестерчук.

В своем выступлении она отметила высокий уровень российско-армянских торгово-экономических отношений. В частности, указала на активное развитие кооперационного и инвестиционного сотрудничества между странами.

«Россия остается одним из основных инвесторов в экономику Армении. На данном этапе российские инвесторы вложили порядка 3 млрд долл в совместные проекты. В стране работают более 40 крупных российских компаний, часть из которых являются крупнейшими налогоплательщиками», – привела данные Юлия Нестерчук.

Директор департамента обратила особое внимание на стремительные темпы развития строительной сферы – как в рамках ЕАЭС, так и в отдельных странах-участницах Союза.

«В 2022 году объем выполненных строительных работ во всех странах вырос на 5% по сравнению с 2021 годом. Введено в эксплуатацию более 123 млн кв. м жилья. В Армении также отмечается значительный рост рынка строительства, – подчеркнула Юлия Нестерчук. – Столь существенный рост обусловлен проведением соответствующей регуляторной политики обеих стран».

В ЕАЭС, по ее словам, формируется единый рынок услуг, в том числе, – в области строительства, в рамках которого поставщики услуг могут осуществлять деятельность на основании национальной лицензии и квалификации, а их деятельность не может быть ограничена ввиду регистрации в другой стране-участнице Союза. В числе таких услуг строительство трубопроводов, сооружение магистральных линий связи, сооружение мостов и строительство зданий.

«Отдельное внимание уделяется развитию цифровых технологий. Так, например, в ЕАЭС реализуются проекты по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и проекты по цифровому техническому регулированию в рамках Союза, – подчеркнула Юлия Нестеренко. – Реализация данных проектов направлена на повышение удобства потребителей цифровых решений. В перспективе количество времени, затрачиваемого на перевозку продукции и проведение различных проверок, будет снижено».

Ещё одно ключевое направление работы – создание благоприятных условий для предпринимателей. С октября 2022 года представителям обеих стран удалось устранить 5 из 11 имеющихся барьеров, ущемляющих интересы хозяйствующих субъектов России и Армении.

В завершение выступления Юлия Нестеренко рекомендовала российскому бизнесу активнее использовать потенциал деловых советов для оперативного решения возникающих вопросов и развития сети деловых контактов в рамках двусторонних отношений.

