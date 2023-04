НГУ запустил новые курсы на образовательной платформе «Открытое образование»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Онлайн-курсы состоят из 8-12 недель обучения, во время которых слушателям предстоит просмотр видеолекций от преподавателей Новосибирского госуниверситета, работа с дополнительными источниками, в конце каждой недели — тест, а по результатом всего обучения — итоговый тест с оценкой.

Три англоязычных курса «Dermatology», «Seismic tomography» и «Cryptography (Основы теории информации и криптографии)» эксклюзивно представлены на образовательной платформе «Открытое образование».

Курс «Основы проектной деятельности», «Анализ данных 1» и «Анализ данных 2» разработан практиками – представителями международной картографической компании «2ГИС» с многолетним опытом руководства как проектными командами, так и крупными департаментами в компании. Эти курсы содержат работу с реальными данными компаний.

Из онлайн-курса «Методы и алгоритмы компьютерной лингвистики» слушатели узнают об основных методах «классического» машинного обучения, овладеют техникой разработки компьютерных моделей машинного обучения на языке программирования Python.

Курс «Физическая органическая химия» поможет разобраться, как протекают разные реакции: механизмы свободнорадикального замещения в алканах, электрофильные присоединения в алкенах. А также научит разбираться в методах синтеза различных классов веществ.

Из курса «Алгебраическая теория графов» слушатели узнают о свойствах графов и о том, как их исследовать, научатся применять инструменты алгебраической теории графов для оптимального решения задач в химии, биологии, биоинформатике, физике, социологии, теории кодирования, криптографии и многих других областях. Курс подойдет студентам математических, естественнонаучных и инженерных специальностей, а также IT-специалистам.

Цель онлайн-курса «Высшая алгебра» — расширить знания слушателей о векторных пространствах, линейных отображениях, матрицах и квадратичных формах. Во время обучения студентам предстоит решать практические задачи, в которых используются методы линейной алгебры, и учиться объяснять, почему предложенные алгоритмы на самом деле работают.

Напомним, еще в прошлом году НГУ стал партнером образовательной платформы «Открытое образование» и представил три онлайн-курса: «География», «Основы фотографии» и «Молекулярная вирусология».

Справка: «Открытое образование» – современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Миссия проекта – создать и продвигать открытое образование как новый элемент системы высшего образования в России, который будет способствовать повышению доступности и качества образования. Онлайн-курсы, опубликованные на платформе, доступны без формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов. Получение сертификата возможно при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их прохождения. НГУ на «Открытом образовании»: https://openedu.ru/university/nsu/. .

