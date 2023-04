Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на акции ИСКЧ

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 апреля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги поставочными фьючерсами и расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции ПАО “ИСКЧ” (Институт Стволовых Клеток Человека).

Фьючерсы и опционы на акции расширят инвестиционные стратегии частных и институциональных инвесторов, а также предоставят дополнительные возможности по хеджированию портфелей ценных бумаг.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в июне и сентябре 2023 года, а также две недельные и две месячные серии опционов.

Параметры поставочных фьючерсных контрактов на акции “ИСКЧ”:

код базисного актива – ISKJ,

лот – 10 обыкновенных акций,

стоимость шага цены – 1 рубль,

минимальный шаг цены – 1 рубль.

Параметры премиальных опционов на акции ПАО “ИСКЧ”:

код базисного актива – ISKJ,

лот – 1 обыкновенная акция,

стоимость шага цены – 0,01 рубля,

минимальный шаг цены – 0,01 рубля.

Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи .

Институт Стволовых Клеток Человека – российская биотехнологическая компания, основанная в 2003 году. С 2009 года – эмитент Сектора РИИ Московской биржи.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 26 опционов на акции, 93 фьючерсных контракта и 72 опциона на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



