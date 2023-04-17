Команда из ГУУ успешно выступила на юридическом турнире «Что? Где? Когда?»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Команда Института государственного управления и права под названием «Крылья ГУУ» одержала победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Игра организована Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Наши студенты заняли второе место, уступив команде из МГУ!

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