Зовём на «Шерегеш»

С 29 мая по 02 июня 2023 года в Таштагольском районе Кузбасса, на территории курорта «Шерегеш» пройдет Окружной молодежный образовательный форум «Шерегеш».

Окружной молодёжный образовательный форум «Шерегеш» входит в линейку платформы Росмолодёжь.События. Это место встречи талантливой молодёжи, лучших команд-разработчиков цифровых продуктов, представителей крупнейших российских разработчиков и государства.

Ключевым направлением Форума является вовлечение талантливой молодёжи в разработку цифровых продуктов для развития туризма в Сибири. Форум станет единственной площадкой в Сибирском федеральном округе, объединяющей молодёжь со всей страны, заинтересованную в работе над созданием новых цифровых инструментов. Помимо образовательный программы, на территории проведения Форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Форум включает в себя работу по пяти образовательным маршрутам (трекам):

— «Проектирование в разработке digital-продуктов»;

— «Современные разработчики»;

— «Информационный дизайн»; трек

— «Гейм-дизайн и программирование»;

— «Блогинг и медиа».

Участниками Форума станут 300 человек в возрасте 18 — 35 лет, проживающие на территории Российской Федерации. Ключевым направлением Форума является развитие цифровых продуктов туристической направленности.

Подытожим. Есть вариант рвануть на курорт и получить 1 000 000 рублей. Чего же мы ждём?

Регистрация: https://events.myrosmol.ru/events/sheregesh

Подробности: https://t.me/Forum_Sheregesh/33

