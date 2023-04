Знание физики открывает дорогу в вузы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе завершился финал Всероссийской олимпиады школьников по физике . Награды победителям и призёрам вручили на торжественной церемонии в театрально-концертном комплексе «Карнавал» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. Среди лучших — 17 школьников из Санкт-Петербурга.

«Поздравляю с завершением одного из важных и ответственных этапов в вашей жизни — вы справились со сложнейшими заданиями заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике, — приветствовала участников временно исполняющий обязанности председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Сафонова. — Вы показали прекрасные результаты на школьном, муниципальном, региональном этапах олимпиады, достойно представили свой регион, родной город в финале. Хочу поблагодарить ваших педагогов, тренеров и наставников, а также жюри. Особая благодарность — Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого за блестящую организацию заключительного этапа олимпиады. Друзья, мы гордимся вашими победами, поддерживаем ваш научный интерес и стремление не только проверять свои знания, но и получать новые».

Во время олимпиады ребята продемонстрировали теоретические знания предмета, показали себя в экспериментах. 30 победителей и 141 призёр получили право поступить в любой российский университет без вступительных испытаний.

«В наш век бурного развития новых технологий физика стала ключевой составляющей сложнейших технологических процессов. Резко возросла её роль в современной энергетике, в транспортных системах, строительстве и других отраслях. Поэтому мы обращаем особое внимание на повышение эффективности образовательного процесса в области физики в вузах, но очень важно, чтобы дети ещё в школах получали высокий уровень знаний. Олимпиады способствуют этому, задают планку, вдохновляют ребят, — отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. — Сегодня я поздравляю всех вас, благодарю ваших родителей и наставников. Уверен, что эта олимпиада сплотила вас. Вы — будущее нашей страны, ваши талант, знания, упорство будут способствовать развитию России».

Лучших из лучших участников олимпиады пригласили на отбор в сборную команду России по физике. После финальных сборов они представят страну на международных состязаниях этим летом в Токио.

Для школьников была организована и экскурсионная программа: их познакомили с культурными и промышленными объектами Санкт-Петербурга. В Политехе ребятам организовали экскурсию в Музей истории и научные лаборатории.

