Динамические ряды показателей отдельных таблиц сборника «Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации»

В связи с отменой представления территориальными банками Сбербанка России отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по субъектам Российской Федерации (Указание Банка России от 31.05.2014 № 3269-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12.11.09 № 2332-У», п.1.1.1) прекращена публикация региональных таблиц, рассчитанных на основе отчетности головных офисов и филиалов кредитных организаций, расположенных на территории регионов. Указанное решение было принято в рамках уменьшения административной нагрузки на банки и оптимизации отчетности.

Значительный объем показателей в региональном разрезе публикуется на сайте Банка России в разделе «Статистика», подразделе «Банковский сектор», рубрике «Сведения о размещенных и привлеченных средствах», а также в издании Банка России «Бюллетень банковской статистики» (также размещается на сайте Банка России в разделе «Издания Банка России»).

