Годовая инфляция снизилась, но текущий рост цен усиливается

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В марте годовая инфляция резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный скачок цен марта прошлого года. В то же время месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность в I квартале 2023 года в среднем были выше, чем в IV квартале 2022 года. Это указывает на постепенное усиление ценового давления после периода очень сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
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