Годовая инфляция снизилась, но текущий рост цен усиливается

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В марте годовая инфляция резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный скачок цен марта прошлого года. В то же время месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность в I квартале 2023 года в среднем были выше, чем в IV квартале 2022 года. Это указывает на постепенное усиление ценового давления после периода очень сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Rawpixel / Shutterstock / Fotodom

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