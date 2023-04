В СПбГАСУ состоялась конференция «Перспективы современного строительства»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слушатели на конференции

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 10–13 апреля состоялась Национальная (Всероссийская) научно-техническая конференция «Перспективы современного строительства».

Студенты СПбГАСУ из Китая на одной из сессий

Мероприятие было подготовлено организационным комитетом под руководством декана строительного факультета Антона Гайдо.

В приветственном слове к участникам ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов выразил уверенность в том, что «обмен теоретическими знаниями и практическим опытом по актуальным вопросам научно-исследовательской и инновационной деятельности в области современного строительства позволит найти эффективные решения актуальных и перспективных задач, вовлечь в науку студентов, организовать дискуссию и обмен опытом между ведущими и молодыми исследователями» и пожелал участникам успешной и плодотворной работы.

Конференция проходила в очном формате с применением дистанционных технологий. В ней приняли участие более двухсот докладчиков из разных регионов, среди которых были магистранты, аспиранты, молодые и ведущие учёные, включая представителей научных школ строительного факультета СПбГАСУ, руководители отраслевых компаний.

Программа конференции включала в себя секционные заседания с презентациями результатов научных исследований по 11 тематическим направлениям: автомобильные дороги, мосты и тоннели; архитектурно-строительные конструкции; геотехника; железобетонные и каменные конструкции; информационные технологии; математика; металлические и деревянные конструкции; организация строительства; строительная механика; технологии строительных материалов и метрология; и технологии строительного производства.

Юрий Пухаренко (на трибуне) выступает с приветственным словом

Работа секции «Технологии строительных материалов и метрология» началась с приветственного слова доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой ТСМиМ СПбГАСУ Юрия Пухаренко.

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций Александр Черных выступил с докладом об исследованиях прочности и стойкости соединений несущих клеёных деревянных конструкций на отечественных меламино-мочевино-формальдегидных клеях с разработкой метода ускоренных испытаний. Автор предлагает новые технологии и материалы для устройства деревянных конструкций, которые позволят возводить в том числе и быстровозводимые модульные здания.

Кандидат технических наук, доцент кафедры организации строительства Сергей Бовтеев рассказал о методике 4D-моделирования в строительстве монолитных и сборно-монолитных зданий, подчеркнув при этом, что отечественные разработчики готовы предложить современные программные продукты для решения указанных задач. Автор наметил основные направления по совершенствованию программ, обеспечивающих контроль и сопровождение хода строительства.

Заседание секции автомобильных дорог, мостов и тоннелей открывал кандидат технических наук, профессор кафедры АДМиТ, руководитель одной из научных школ строительного факультета Владимир Быстров с докладом «Актуальные проблемы технической целесообразности и обеспечения эксплуатационной надёжности городских подземных транспортных и пешеходных тоннелей». Выявлены следующие направления, требующие решений: разработать эффективные технологии для восстановления гидроизоляции тоннелей; разработать способы, позволяющие повышать работоспособность тоннелей без перекрытия движения по магистралям; внедрять технологии информационного моделирования при разработке новых проектов строительства и комплексной реконструкции сооружений.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов докладчиков по тематическим направлениям с последующей индексацией в РИНЦ и размещением в научной электронной библиотеке elibrary.ru.

