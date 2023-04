В СПбГАСУ построили башни и мосты из макарон

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ после трёхлетнего перерыва, связанного с пандемией, вновь состоялось одно из самых зрелищных событий года – конкурс «Макаронный строитель».

Участники конкурса

Свои силы в строительстве башен из макарон и архитектурного пластилина попробовали 18 команд. В строительстве макаронных мостов соревновались восемь команд. Участвовали не только студенты российских вузов, но и школьники – вне конкурса выступали учащиеся школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга.

Члены конкурсного жюри Маргарита Гуриева, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций, и Антон Гайдо, декан строительного факультета, осматривают конкурсные работы

Как рассказал декан строительного факультета СПбГАСУ Антон Гайдо, конкурс призван закрепить навыки студентов в строительной механике, архитектуре, технологии строительного производства, технологии строительных процессов, сопромате. От конкурсантов требовалось строить не только быстро и экономично, но и качественно. Самый очевидный показатель качества – если башни и мосты не обрушиваются до девяти часов следующего утра.

Выдержавшие испытание временем башни и мосты оценивало конкурсное жюри. В номинации «Самое высокое сооружение. Башня» принимались во внимание высота сооружения без шпиля, архитектурная выразительность, рациональность использования материала, устойчивость конструкции и жёсткость. Обязательное требование – нижняя часть башни не должна превышать размеров подрамника (100×100 см).

Места в номинации «Самое высокое сооружение. Башня» распределились следующим образом.

Первое место заняла команда «BridgeArt» из Тюменского индустриального университета, набравшая 99 баллов. Состав команды: Богдан Гизатуллин, Ольга Соколова, Александра Огибенина, Анастасия Бочковская, Ильяс Хасаньянов.

Как рассказала Александра Огибенина, команда «BridgeArt» готовилась к участию в двух номинациях. В приоритете у ребят были мосты, но, к сожалению, их мост не дождался вердикта жюри. Зато башня оказалась очень прочной. Секрет такого успеха, по словам участницы, в том, чтобы доверять своей интуиции и не бояться импровизировать.

Второе место – у команды «Филинг оф кволити» из СПбГАСУ (92 балла). Участники команды: Александр Греков, София Белостоцкая, Валерия Сороковикова, Софья Яруева, Алиса Хромова.

Третье место – «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы» из СПбГАСУ (86 баллов). Эту команду составили Анастасия Бурнышева, Екатерина Орешко, Светлана Сокол и Елизавета Паук.

В номинации «Сооружение с наибольшим пролётом. Мост» учитывались архитектурная выразительность, рациональность использования материала, устойчивость конструкции и жёсткость. Кроме того, жюри принимало в расчёт длину пролёта моста между крайними опорами. У моста должны были быть «дорожное полотно» или «пешеходная дорожка».

Лучшими в номинации «Сооружение с наибольшим пролётом. Мост» стали следующие команды.

Первое место – «Фарфалики» из СПбГАСУ с результатом 109 баллов. В команду входили Ангелина Савицкая, Варвара Деричева, Ева Мирошниченко, Алина Лагкуева, Михаил Рахимов.

Алина Лагкуева сообщила, что изначально эскиз моста у команды был другим – с опорами, которые нужно ставить на пол. Но в день строительства участники узнали, что такое недопустимо, поэтому срочно пришлось придумывать новый эскиз. «Хотели попробовать что-то интересное, волновались, не могли определиться, в конце концов остановились на арочном решении. Шли не побеждать, а интересно и с пользой провести время, азарт охватил уже в процессе работы. На церемонии награждения радовались успехам всех ребят, а сами уже потеряли надежду выиграть – и были очень рады победе», – отметила Алина.

«Попробуем себя и в следующем году. Хотим победить в башнях!» – сказала Алина.

«Мы пришли к выводу, что есть два варианта конструкции, которые бы позволили сделать пролёт моста наибольшим: ванты и арка. В итоге отбросили идею с вантами и остановились на арке как наиболее устойчивом и крепком варианте. Нагрузка распределялась равномерно на обе опоры арки, а рёбра жёсткости не давали ей разъезжаться. У нас было несколько мест с деформацией, но мост выстоял до конца конкурса», – поделилась Ева Мирошниченко.

Второе место – у команды «PASTРОИМ» из Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, которая набрала 108 баллов, отстав от победителя всего на один балл! Состав команды: Павел Лунин, Олег Мишенин, Евгений Воробьёв, Денис Горбачёв и Иван Пахомов.

Третье место – у команды «Статья 9.4 КоАП РФ» из СПбГАСУ, набравшей 103 балла. Участники команды: Альбина Ушакова, Вера Данилова, Карина Щетинина, Александра Беликова, Алина Николаева.

Антон Головин, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, на церемонии награждения

Организаторы выражают благодарность партнёру конкурса – Союзу архитекторов Санкт-Петербурга в лице его вице-президента Антона Головина, а также студенческому совету СПбГАСУ.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

