В Минэкономразвития провели совещание с регионами по подготовке к летнему туристическому сезону

Министерство экономического развития РФ в понедельник, 17 апреля, провело совещание по подготовке к летнему туристическому сезону-2023. Во встрече приняли участие представители Минтранса, МЧС, ФАС, Роспотребнадзора, РЖД, авиаперевозчиков, туроператоров, а также субъектов РФ.

В фокусе находились вопросы обеспечения достаточности транспортного обеспечения, в том числе количество авиационных рейсов и поездов. Участники обсудили организацию автомобильных потоков по федеральным трассам с учетом планируемого ремонта. Особое внимание было уделено готовности к приему туристов гостиниц и пансионатов, а также объектов инфраструктуры, в том числе пляжей и парков аттракционов. Отдельно рассматривался вопрос безопасности туристических объектов, включая санитарно-эпидемиологические меры.

“Основная работа по координации всех структур, которые отвечают за развитие туристической отрасли, подготовку к сезону и контроль, – лежит на плечах регионов“, – сказал глава Минэкономразвития.

Он подтвердил, что все мероприятия национального проекта реализуются в плановом режиме. «До всех 64 регионов доведены средства на региональные субсидии в объеме 13 млрд рублей. В ближайшее время будет объявлен старт отбора по программам поддержки строительства модульных мест размещения с объемом финансирования в 2023-2024 гг. 8 млрд рублей», – добавил Максим Решетников.

Кроме того, по его словам, готовится третий отбор гостиниц для участия в программе льготного кредитования. «Сегодня стоит задача не только обсудить текущие вопросы, но и выработать системные механизмы по подготовке к сезону», – подчеркнул министр.

В 2023 году Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по России на 5,2% (7,3 млн человек), сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик сообщил, что в части железных дорог приоритетное туристическое направление – Черноморское побережье и Минеральные воды. В 2023 году объемы перевозок пассажиров в данном направлении прогнозируются с ростом на 1,9% к уровню 2022 года. Всего будет предложено более 13,4 млн мест в свободной продаже, что позволит сформировать резерв – доступное к продаже число мест на 29% выше продаж билетов в 2022 году.

Авиаотрасль также готова выполнению перевозок в летнем периоде 2023 года, продолжил замглавы Минтранса. По его словам, большинство российских авиакомпаний в летнем сезоне-2023 планируют сохранение действующей маршрутной сети. Кроме того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.

По словам Игоря Чалика, в реестре межрегиональных маршрутов автомобильных регулярных перевозок зарегистрировано более 5,6 тыс. межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Из которых более 1900 маршрутов связывают регионы с основными местами туристического притяжения.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин, в свою очередь, отметил, что в этом году на внутренних рейсах планируется перевезти почти 82 млн пассажиров. “Что касается внутренних перевозок, 81,9 млн мы планируем к перевозке пассажиров внутри страны. Три полетные программы [субсидирования] продолжают работу», – подтвердил он.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе информировала, что в организованном сегменте практически по всему ассортименту предложений туроператоров ожидается прирост спроса от 10% до 20% по сравнению с прошлым годом.

Представитель Роспотребнадзора Ирина Вяжлинская сообщила, что работа региональных отделений по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в преддверии летнего сезона ведётся в плановом режиме.

О ходе подготовки к сезону доложили представители Краснодарского, Алтайского, Приморского краев, республик Крым, Дагестан, Алтай и Карелия.

Подводя итоги совещания, Максим Решетников подчеркнул важность наращивания транспортной пропускной способности по наиболее популярным туристическим направлениям, таким как Краснодарский край, регионы СКФО, Санкт-Петербург, Карелия и другие.

