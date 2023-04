В ГУУ прошел круглый стол «Перспективы развития инвестиционно-строительной деятельности в России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 апреля в Государственном университете управления прошел круглый стол «Перспективы развития инвестиционно-строительной деятельности в России», посвященный вопросам интеграции технологий BIM моделирования и смет в процессы управления экономикой проектов строительных компаний и развития взаимосвязей с индустриальными партнерами.

Организатором выступила кафедра экономики и управления в строительстве Государственного университета управления. К участию были приглашены представители инжиниринговых, инвестиционно-строительных, аналитических и консалтинговых компаний: Национального объединения технологических и ценовых аудиторов, ООО «Пачоли Инжиниринг», ООО «Тета-Инжиниринг», ООО «СМАРТ-И», ГК «Некрасовка Девелопмент», АНО «Промышленно-экологическая палата», ПАО «Промсвязьбанк», Межведомственного аналитического центра.

Круглый стол открыл проректор ГУУ Артем Терпугов, который отметил важность взаимодействия профессионального сообщества и вуза в подготовке специалистов инвестиционно-строительной сферы.

Модератором круглого стола выступила заведующий кафедрой экономики и управления в строительстве Ольга Астафьева.

С приветственным словом к организаторам и участникам дискуссии обратился заместитель руководителя Рособрнадзора Евгений Семченко. Он отметил, что современные тренды в системе образования сегодня неразрывно связаны с определением перспективных направлений развития по отраслевым направлениям подготовки обучающихся. «Следует определить, насколько мы готовы к тем вызовам, которые нам бросает технический прогресс и социально-экономические изменения, насколько мы готовы к тем явлениям, которые входят в нашу жизнь и связанны с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, с появлением новых строительных и конструкционных материалов, с развитием механизмов финансирования инвестиционно-строительных проектов. Работа профильных кафедр должна учитывать данные изменения. В рамках круглых столов становится возможным определить, что мы делаем для правильной адаптации к этим изменениям в плане опережающей подготовки кадров и как сегодня учитываются данные изменения в работе вуза».

От профессионального сообщества с вступительным словом выступила президент Национального объединения технологических и ценовых аудиторов Анна Лупашко, которая обратила внимание на нарастающую востребованность работодателями студентов и выпускников кафедры. Отметила необходимость дальнейшей поддержки развития связей между вузом и представителями реального сектора экономики, что особенно актуально в рамках происходящей цифровизации строительной отрасли и необходимости подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями управления инвестиционно-строительными проектами, экономического анализа и прогнозирования развития.

В ходе дискуссии были рассмотрены успешные практики внедрения BIM-технологий в сметной документации, информационного моделирования в строительной отрасли, традиционные методики экономического анализа инвестиционно-строительных проектов и методики автоматизированного расчета объемов работ и назначения сметных норм элементам из BIM‑модели.

В заключении диалога были подведены итоги и обсуждены рекомендации участников круглого стола, определена важность получения обучающимися навыков по разработке технических и инженерных планов развития компаний и их оценкой с экономической точки зрения.

