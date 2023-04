ВШЭ и Камчатский государственный университет договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Высшая школа экономики является для нас стратегическим партнером, — отметил Евгений Меркулов. — В рамках соглашения мы планируем проведение совместных студенческих экспедиций и научных исследований, формирование межуниверситетских студенческих команд для работы над проектами регионального развития, а также проведение совместных научных и просветительских мероприятий. Камчатский край стал одним из наиболее популярных направлений в прошлом экспедиционном сезоне, и я уверен, что наше сотрудничество с НИУ ВШЭ позволит сохранить эту тенденцию и принесет еще больше качественных результатов по итогам студенческих выездов». Также Дмитрий Земцов и Евгений Меркулов обсудили договоренности, достигнутые в рамках Дней Камчатского края в НИУ ВШЭ ректором Вышки Никитой Анисимовым и губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В 2022 году в рамках проекта «Открываем Россию заново» студенты НИУ ВШЭ побывали в экспедициях в Камчатском крае. На встрече, посвященной результатам этих экспедиций, были приняты решения о совместной работе Вышки и КамГУ.

«Камчатский край стабильно привлекает студентов и организации, заявляющие экспедиции. В 2022 году состоялось 12 экспедиций в Камчатский край, в этом сезоне мы получили 22 заявки на проведение экспедиций в регион, 13 из них — в рамках всероссийского проекта “Открываем Россию заново”, 9 — в рамках внутренней исследовательской программы НИУ ВШЭ, — подчеркнул проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. — В интересах стратегического развития региона и эффективности экспедиционной работы было принято два важных решения. Во-первых, на базе Камчатского государственного университета будет создана постоянная резиденция для систематизации и отслеживания результатов экспедиционной деятельности в крае. Во-вторых, мы планируем постоянно действующую экспедицию по исследованию и сохранению языков и культур Камчатки». «Открываем Россию заново» — всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций. Студенты лучших вузов участвуют в социально значимых проектах, меняющих жизнь в регионах к лучшему. Организаторы программы — Высшая школа экономики и президентская платформа «Россия — страна возможностей». Партнеры — программа «Больше, чем путешествие», сеть «Точек кипения». В рамках программы «Открываем Россию заново» студенты получают возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными проектами развития российских регионов, а региональные команды — получить поддержку лучших молодых специалистов страны. Программа «Открываем Россию заново» реализуется в НИУ ВШЭ с 2017 года, за это время было проведено более 300 экспедиций, в которых приняли участие более 3500 студентов и преподавателей. В 2022 году проект вышел на новый, межуниверситетский уровень. Совместно с 35 университетами-партнерами состоялось больше 100 экспедиций, в которых приняли участие порядка 1500 студентов и наставников из 58 вузов. На участие в экспедициях было подано 10 680 заявок. Уже второй год подряд Камчатка объявлена целевым регионом в исследовательском треке программы «Открываем Россию заново» НИУ ВШЭ, рассказала Лидия Зобова, начальник отдела исследовательских экспедиций НИУ ВШЭ. «Мы видим поддержку и заинтересованность в исследованиях, проводимых командами Вышки, — говорит она. — В этом году мы продолжаем развивать совместную работу и планируем проведение совместных экспедиций. Несколько студентов из КамГУ присоединятся к нашим экспедициям, а у студентов Вышки будет возможность принять участие в исследованиях КамГУ. Все экспедиции в рамках программы будут размещены на портале Ярмарки проектов Вышки».

