Встреча ректора МГУ с профсоюзным активом университета

13 апреля состоялась традиционная встреча ректора МГУ академика В.А. Садовничего с профсоюзным активом университета. Во встрече приняли участие члены Президиума ОПК, председатели профкомов ведущих структурных подразделений, члены студенческой комиссии ОПК, представители ректората, руководители социальных служб университета. Лейтмотивом встречи стало обращение ректора к участникам о том, «что все дела мы должны делать вместе».

Виктор Антонович рассказал об основных событиях и достижениях Московского университета за год после предыдущей встречи, сделав акцент на социальных вопросах: заработной плате, стипендиях, медицинском обслуживании, общественном питании и других. Затем состоялся диалог, основой для которого послужили заранее переданные вопросы из решений профсоюзных конференций структурных подразделений МГУ. Ректор подробно ответил на несколько десятков вопросов. Часть из поставленных вопросов уже решена, по другим выделено финансирование и ведется работа. В частности, принято решение о возобновлении работы фельдшерских пунктов в Шуваловском корпусе и на Моховой. Подробно на вопросы об организации общественного питания ответили директор Комбината питания А.И. Осипенко и директор Комбината диетического питания Н.Т. Рехалова, а о медицинском обслуживании – директор МНОЦ МГУ академик А.А. Камалов.

Встреча завершилась подписанием Коллективного договора МГУ, над которым велась длительная работа. Он содержит 304 статьи. Подпись под документом поставили ректор МГУ В.А. Садовничий и председатель первичной профсоюзной организации МГУ И.Б. Котлобовский.

Председатель студенческой комиссии ОПК, которая активно участвует в проектах Минобрнауки, Н.В. Арзяева вручила В.А. Садовничему Благодарственное письмо министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова «За содействие в решение задач, возложенных на Минобрнауки России, и вклад в развитие государственной молодежной политики».

Встреча продемонстрировала высокий уровень социального партнерства руководства Московского университета и его профсоюзной организации.

