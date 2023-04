Больше 100 команд боролись за победу в VIII Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 11 по 13 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) проходили Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональная подготовка кадров для высокотехнологичной промышленности» и заключительный этап VIII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Организаторами мероприятий выступили Ассоциация Внедрения инноваций в сфере 3D-образования и Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Российского общества «Знание» и других организаций. Среди почетных гостей — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

В VIII Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям участвовали более 260 школьников 5–11 классов из 32 регионов России: Москвы и Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Саха (Якутия) и Татарстан, Белгородской, Свердловской, Сахалинской, Курской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Саратовской, Тюменской, Новосибирской, Кировской, Ленинградской, Псковской, Самарской, Московской, Челябинской, Ульяновской, Тамбовской, Тверской областей, Пермского, Краснодарского и Красноярского краев и др. К участию в соревнованиях были приглашены команды, ставшие победителями региональных этапов олимпиады по направлениям «3D-Art. Объемное рисование» и «3D-моделирование».

Приветствую всех на заключительном этапе VIII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Очень надеюсь, что Политех станет для вас особенной площадкой, где вы сможете воплотить в жизнь все свои задумки в рамках конкурса. 3D-технологии — это новый этап развития технологий, позволяющий открывать новые возможности для реализации сложных проектов, поэтому для нас особенно ценно проводить подобные мероприятия в стенах университета. Желаю всем успехов, хорошего настроения и продуктивной работы , — поприветствовал участников проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев.

Мы с вами уже одна большая семья. Мне очень приятно видеть, как старых, так и новых участников олимпиады, а также экспертов, которые пришли сюда сегодня поделиться своим опытом и знаниями. Особенно ценно, что участники нашей олимпиады становились также победителями Национальной технологической олимпиады и движения WorldSkills. Вы уже победители, потому что оказались сегодня здесь , — отметил президент Ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3Д-образования» Роман Бондаренко.

На протяжении двух дней школьники выполняли инженерные кейсы и задания, связанные с инженерно-технической разработкой и созданием 3D-прототипов моделей по направлению «Умный город и умные технологии для человека». В финальной защите проектов, которая состоялась 13 апреля, боролись за призовые места около 100 команд. Победителями стали представители Курска, Калининградской области, Москвы, Пермского края, Мурманской области и других регионов.

Одновременно с финалом олимпиады в СПбПУ проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональная подготовка кадров для высокотехнологичной промышленности», которая началась с пленарного заседания «Основные вызовы и стратегические цели профессиональной подготовки кадров для решения задач кадрового и технологического суверенитета РФ».

Профессиональные кадры и специалисты высокой квалификации всегда были и остаются основой любого государства в любое время и эпоху. Невозможно обеспечить экономическое и промышленное процветание страны без соответствующей подготовки кадров. Особенно остро этот вопрос стоит на повестке сейчас в режиме санкционного давления, когда многие представители промышленности вынуждены выстраивать производство с нуля , — открыл конференцию и пленарное заседание депутат Государственной Думы РФ Роман Птицын.

В рамках деловой программы конференции участники обсудили вопросы развития многоопережающих технологий, формирования и развития сетецентрической модели экосистемы промышленности, науки и образования, развитие проектов в условиях импортозамещения и многое другое. Также член-корреспондент Российской академии образования, вице-президент Российского союза ректоров, президент Южного федерального университета Марина Боровская провела открытую лекцию на тему «Новые горизонты науки — управление собственным развитием».

