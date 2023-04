Александр Шохин стал почётным доктором Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 апреля в нашем университете состоялась церемония вручения диплома и мантии почетного доктора СПбПУ президенту российского союза промышленников и предпринимателей, доктору экономических наук, профессору Александру Шохину.

Напомним, что звание «Почетный доктор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» присваивается выдающимся деятелям России и зарубежных стран. Тем, кто внёс значительный вклад в развитие передовых областей знаний и науки и

чья деятельность способствовала стратегическому развитию университета. Во многом это относится и к Александру Шохину.

«Сегодня знаковое событие, — открыл торжественную церемонию ректор Политеха Андрей Рудской. — Еще в декабре прошлого года учёный совет единогласно решил присвоить Александру Шохину звание почетного доктора. И вот сегодня мы принимаем его в нашу семью. Конечно, мы все его прекрасно знаем. Исследователь, наставник, руководитель, политик. У нас огромное количество точек соприкосновения. Так или иначе мы взаимодействуем в рамках крупнейших профессиональных площадок. И уже много лет мы совместно заняты одним делом — решением актуальных задач фундаментальной науки. Наша общая цель — это синергия науки, образования, промышленности, бизнеса и государственных институтов. Что в свою очередь, обеспечивает технологический, экономический, политический и культурный суверенитет России. Наш университет активный участник масштабных преобразований в экономике страны. И мы всегда открыты для единомышленников. Александр Николаевич, теперь вы политехник!

Александр Шохин — известный российский государственный и политический деятель, видный ученый, экономист, политолог и юрист. Закончил МГУ, долгое время работал в институтах Госплана и Академии наук СССР. В самые сложные для страны, 90-ые годы, трудился в Правительстве России в разных министерствах. В 1993 стал депутатом Госдумы, занимался активной парламентской деятельностью на протяжении нескольких созывов. С 2005 г. бессменный Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Входит в состав Совета при Президенте РФ по национальным приоритетным проектам и демографической политике. Награждён орденами и медалями за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

Мантию почетного доктора на Александра Шохина надели под звуки студенческого гимна Gaudeamus в исполнении университетского хора «Полигимния».

«Для меня это большая честь, — признался Александр Николаевич. — Я очень благодарен. Традиционно я причислял себя к экономистам. Но стать членом сообщества политехников — это значит получить признание моей деятельности, которая связана с поддержкой промышленности. Сейчас, когда остро стоит вопрос о технологическом суверенитете России, очень важно развивать и поддерживать самые современные технологии. В ряде случаев мы способны обеспечить технологическое и производственное развитие не хуже общемирового уровня. А в некоторых областях наши наука и технология могут быть мировыми лидерами. Поэтому важнейшее направление в Политехе — это подготовка научных и инженерных кадров. В общем потенциал Политеха огромный. И мне кажется, что взаимодействие науки, бизнеса образования на площадке СПбПУ может получить дополнительный импульс. И еще один аспект хочу отметить, это удержание талантливой молодежи. А возможно это только когда для молодых учёных будут созданы все условия для полноценной работы. И такие возможности есть. Ещё раз спасибо, что вы приняли меня в своё сообщество».

После торжественной церемонии президент Российского союза промышленников и предпринимателей отправился на лекцию. Он выступил перед слушателями российско-белорусской школы по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, которая объединила на одной площадке более ста студентов ведущих вузов из двух стран. Образовательная программа реализуется в рамках проекта «Школа по инженерным наукам», в который помимо СПбПУ вошли Псковский государственный университет и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

«Мы планируем цикл таких инженерных школ провести в ближайшие несколько лет,— рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской.— Речь в первую очередь о цифровизации в атомной промышленности и машиностроении. Для нас это очень актуально. И мы эту практику обязательно продолжим в рамках передовой инженерной школы “Цифровой инжиниринг”».

«Россия сейчас испытывает очень мощный кадровый голод, — отметил почетный доктор СПбПУ Александр Шохин. — У нас дефицит квалифицированных специальностей как с университетскими дипломами, так и с дипломами специальных технических колледжей. Наша страна реализует программы технологического суверенитета, а чтобы эти программы были реализованы максимально быстро нужны специалисты».

А еще в ходе лекции Александр Шохин рассказал, как экономика России справляется с санкционным давлением и какие у страны есть возможности, чтобы адаптироваться и развиваться дальше.

По традиции для почётного доктора провели экскурсию. Он побывал в музее университета, где прикоснулся к многолетней истории вуза. А после этого отправился в научно-исследовательский корпус «Технополис Политех». Увидел научно-технологическое образовательное пространство «ТВЭЛ — СПбПУ» передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» и научно-образовательный центр «Газпромнефть — Политех». Также Александр Шохин оценил возможности международного научно-образовательного центра «Аддитивные технологии» и технологического комплекса цифрового производства «Кавасаки-Политех».

