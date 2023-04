Максим Решетников обсудил с муниципалитетами лучшие практики развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участниками очередной стратсессии, которая прошла с 14 по 15 апреля в рамках федерального проекта «Муниципальный диалог», стали главы муниципальных образований страны, представители федеральных профильных министерств и ведомств.

На дискуссионной площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления обсуждалась тема пространственного развития территорий. Говорили о совершенствовании территориального планирования на муниципальном уровне, развитии городских агломераций, благоустройстве и создании комфортной среды в каждом муниципалитете, а также ресурсах развития. Главы не только обозначали проблемы, но и предлагали пути решения во взаимодействии с федеральным центром.

В работе сессии принял участие Министр экономического развития России Максим Решетников.

«Местное самоуправление – самый близкий к людям уровень власти. От того, как коллеги на местах выполняют свою работу, зависит состояние экономики, самочувствие бизнеса, благополучие людей. Поэтому все последние годы Правительство целенаправленно работает над тем, чтобы у территорий было больше возможностей быть эффективными. Принят ряд важных решений по передаче полномочий, пространственному развитию, привлечению инвестиций. Все это подкреплялось финансовой поддержкой: за последние 3 года только на реализацию национальных проектов территориям было выделено более 750 млрд рублей», – отметил министр.

«Главы муниципальных образований активно включились в диалог. Состоявшееся общение поможет нашей большой муниципальной команде выработать эффективные решения и синхронизировать все уровни власти», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Старт марафону «Муниципальный диалог» был дан 14 февраля. Создана площадка для обмена опытом и лучшими практиками. За полтора месяца на цифровую платформу ВАРМСУ поступило свыше 81 тысячи инициатив от представителей муниципального сообщества страны: крупных городов и маленьких сельских поселений, – по 13 направлениям. Из них были выделены 4 самых актуальных: «Кадры и популяризация муниципальной службы», «Муниципальная экономика», «Контроль и надзор», «Пространственное развитие муниципальных образований».

Работа по выработке механизмов повышения эффективности системы управления, а следовательно – качества жизни граждан будет продолжена.

