17 апреля 2023 года состоятся 4 депозитных аукциона АО”КАВКАЗ.РФ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

ПараметрыДата проведения депозитного аукциона17.04.2023Валюта размещенияRUBМаксимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)1 000 000 000.00Срок размещения, дней254Дата внесения средств18.04.2023Дата возврата средств28.12.2023Минимальная процентная ставка размещения, % годовых8.25Условия заключения, срочный или особыйСрочныйМинимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)1 000 000 000.00Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1Форма аукциона, открытая или закрытаяОткрытаяОснование ДоговораГенеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)Заявки в предварительном режимес 13:00 по 13:10Заявки в режиме конкуренциис 13:10 по 13:15Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимсядо 13:25

Дополнительные условия

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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