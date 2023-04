Тренинг предпринимательских компетенций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Продолжается серия тренингов предпринимательских компетенций для студентов Физтеха. Что такое тренинги предпринимательских компетенций и почему это важно для физтехов?

1. Развитие soft skills, умения общаться, договариваться и доказывать свою точку зрения

2. Получение предпринимательских навыков

3. Введение в управление проектами

4. Новые знакомства с единомышленниками

5. Возможность проверить себя в предпринимательском хакатоне

7. Каждый участник получит сертификат

Первый тренинг на Физтехе состоится уже в эту субботу, 15 апреля. Тренинг проведут сертифицированные бизнес-тренеры Сергей Оськин и Дмитрий Разбегаев, общение с которыми поможет в поиске своих предпринимательских талантов и выборе траектории их развития.

На тренинге будет немного теории и очень много групповой работы, деловая игра и хакатон, команда-победитель которой получит призы! Тренинг пройдет с 10:00 до 16:00, но не переживайте: голодными не останетесь, а если есть занятия, получите освобождение.

Зарегистрируйтесь на на платформе тренигов study-techtraining.mipt.ru и выберите тренниг в эту субботу, который, возможно, изменит вашу жизнь !

