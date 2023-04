Тестирование изменения привязки инструмента CNY_CLT к фьючерсам CNY

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые клиенты срочного рынка,

В период 25.04.2023 г. – 27.04.2023 г. на тестовом полигоне срочного рынка Т1 планируется тестирование изменения привязки коллатерального инструмента CNY_CLT к фьючерсам на курс юань-рубль (торговый код CNY).

Причины и суть изменения изложены в новостях https://www.moex.com/n55153/ и https://www.moex.com/n55240/.

План тестирования:

Во вторник, 25.04.2023 г. во время вечернего клиринга:

CNY_CLT будет переименован в CY_CLT, сохранится isin инструмента

в CY_CLT, сохранится isin инструмента Будет создан новый инструмент CNY_CLT с новым new_isin

CNY_CLT с новым new_isin Таким образом, технические позиции по CNY_CLT после вечернего клиринга 25.04.2023 г. будут учитываться под именем CY_CLT

В среду, 26.04.2023 г. до вечернего клиринга при необходимости будет выравнивание учетных цен по старому инструменту CY_CLT и новому инструменту CNY_CLT. После вечернего клиринга техническими сделками будут перенесены позиции со старого инструмента CY_CLT на новый инструмент CNY_CLT.

Таким образом, в четверг, 27.04.2023 г.

технические сделки переноса будут присутствовать в потоке сделок до ВК

позиции по профилю юаня будут на новом инструменте CNY_CLT с новым new_isin

Участникам тестирования до 24.04.2023 г. 12:00 необходимо прислать список клиентских разделов, на которых в клиринг понедельника 24.04.2023 г. будут созданы позиции по старому инструменту CNY_CLT.В случае неготовности Т1 полигона к указанным датам, резервная дата тестирования назначена на 16.05.2023 г. – 18.05.2023 г.



