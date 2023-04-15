Тестирование изменения привязки инструмента CNY_CLT к фьючерсам CNY

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые клиенты срочного рынка,
В период 25.04.2023 г. – 27.04.2023 г. на тестовом полигоне срочного рынка Т1 планируется тестирование изменения привязки коллатерального инструмента CNY_CLT к фьючерсам на курс юань-рубль (торговый код CNY).
Причины и суть изменения изложены в новостях https://www.moex.com/n55153/ и https://www.moex.com/n55240/.
План тестирования:
Во вторник, 25.04.2023 г. во время вечернего клиринга:
- CNY_CLT будет переименован в CY_CLT, сохранится isin инструмента
- Будет создан новый инструмент CNY_CLT с новым new_isin
- Таким образом, технические позиции по CNY_CLT после вечернего клиринга 25.04.2023 г. будут учитываться под именем CY_CLT
В среду, 26.04.2023 г. до вечернего клиринга при необходимости будет выравнивание учетных цен по старому инструменту CY_CLT и новому инструменту CNY_CLT. После вечернего клиринга техническими сделками будут перенесены позиции со старого инструмента CY_CLT на новый инструмент CNY_CLT.
Таким образом, в четверг, 27.04.2023 г.
- технические сделки переноса будут присутствовать в потоке сделок до ВК
- позиции по профилю юаня будут на новом инструменте CNY_CLT с новым new_isin
Участникам тестирования до 24.04.2023 г. 12:00 необходимо прислать список клиентских разделов, на которых в клиринг понедельника 24.04.2023 г. будут созданы позиции по старому инструменту CNY_CLT.В случае неготовности Т1 полигона к указанным датам, резервная дата тестирования назначена на 16.05.2023 г. – 18.05.2023 г.
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