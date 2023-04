Стенограмма выступления Максима Решетникова на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

важаемый Михаил Владимирович!

Уважаемый Андрей Рэмович!

Уважаемый Антон Германович!

Уважаемые коллеги!

Михаил Владимирович и Антон Германович уже рассказали и дали оценки тому, как прошел 2022 год. Поэтому, если позволите, сразу начну с оценок этого года и нашего видения ближайшей трехлетки, на базе которого будет формироваться уже в ближайшее время бюджет.

Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса.

Во-первых, продолжит снижение инфляция. По итогам этого года она будет на уровне 5,3%. За счет чего? Не будет индексации тарифов. В прошлом году собрали хороший урожай и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год. Продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен.

Во-вторых, ожидаем рост доходов населения. В первую очередь – зарплат. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%. Этому будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры.

Значительную роль в поддержке доходов населения играют решения Президента страны Владимира Путина в социальной сфере. Это адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования. В целом все эти факторы сыграют на увеличение оборотов розничной торговли и услуг.

Чтобы усиление потребительского спроса дало долгосрочный экономический эффект, нужны инвестиции. В прошлом году инвестиционный процесс был существенно поддержан за счет бюджета. При общем росте инвестиций +4,6% рост инвестиций из федерального бюджета превышал +26%. В этом году — инвестиционный рост должен продолжиться за счет частной инициативы.

Для этого на фоне сокращения сверхдоходов от экспорта, снижения прибыли крупных компаний требуется развитие инструментов поддержки инвесторов. Параллельно необходимо работать над повышением эффективности государственных инвестиций.

Чистый экспорт в этом году будет играть отрицательную роль. На ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружественные рынки.

С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля.

Прогноз роста ВВП реалистичный. Одновременно с подготовкой прогноза в Правительстве создана система мониторинга рисков. В ее фокусе – риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики.

Но прогноз зависит не только от рисков и внешних факторов, но и от наших действий. Ключевые задачи в декабре были обозначены Президентом и легли в основу программы деятельности Правительства РФ. Остановлюсь на тех из них, при реализации которых играет активную роль Министерство экономического развития.

Для дальнейшей переориентации рынков сбыта предусмотрена большая программа по развитию транспортных коридоров, погранпереходов, созданию независимой инфраструктуры расчетов. Наращивание собственного торгового флота для перехода к контрактации на условиях CIF. Принятие других межведомственных решений.

Мы, со своей стороны, будем донастраивать работу межправкомиссий, чтобы все эти направления деятельности переросли в конкретные задачи и конкретные договоренности и действия с каждой страной.

Для нас важно наращивать торговлю с давними партнерами, одновременно выходить на новые рынки стран, у которых для этого есть потенциал. Мы уже используем соглашения о свободной торговле товарами и услугами, а также инструменты, доступные в рамках ВТО.

Параллельно работаем над защитой внутреннего рынка, чтобы нарастить независимость от зарубежных поставщиков и дать возможность развиваться нашим производителям. В этом году планируем активнее использовать совместно с промышленностью антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные меры для борьбы с недобросовестным импортом.

С этого года заработал новый инструмент поддержки инвестиций в этой сфере – инвестиционные таможенные льготы. Когда предприятия могут получать льготы и на оборудование, и на сырье и комплектующие при условии, что они создают новое производство.

Поддержка собственных производителей, импортозамещение, достижение технологического суверенитета невозможны без роста инвестиций.

Для этого важно поддержать кредитование экономики, в том числе максимально эффективно использовать капитал банков в условиях поэтапного возврата к нормальному банковскому регулированию.

Важный шаг здесь – создание таксономии проектов технологического суверенитета. Мы уже договорились с Банком России (и здесь большие слова благодарности нашим коллегам) о пониженных риск-весах по таким кредитам. Это, как уже отметил Михаил Владимирович, создаст до 10 трлн рублей потенциального кредитного портфеля с возможностью прокредитовать столь необходимые для экономики страны проекты.

Предлагаем «привязать» к таксономии механизм поручительств ВЭБа. Тем самым мы снизим еще и нагрузку на капитал компаний. Как правило, компании, которые реализуют такие проекты, это активно растущий бизнес с большой потребностью в финансировании.

Состыкуем также с таксономией другие меры поддержки. В частности, синхронизируем ее с кластерной инвестиционной платформой, которую сейчас развивает Минпромторг, чтобы бизнес мог привлекать финансирование по льготным ставкам.

Чтобы поддержать больше капиталоемких проектов, создаем фонды капитала. Здесь тоже достигли соглашение с Центральным банком, здесь слова благодарности Эльвире Сахипзадовне, это было ее личное решение – по изменению регулирования, чтобы кредитные организации смогли напрямую инвестировать в реальный сектор экономики. В ближайшее время рассчитываем, что эти решения будут оформлены и приобретут юридическую силу.

Предстоит продолжить заниматься бизнес-климатом. Под руководством Дмитрия Юрьевича Григоренко снижаем административную нагрузку. Изменили правила контроля и надзора, упрощаем выдачу разрешений. Отменяем избыточные требования. Большая работа проведена, но реформу рано считать завершенной.

У бизнеса большой запрос на определенность налоговых правил игры на долгосрочный период. Этот вопрос снова в инвестиционной повестке. При этом Министерство готовит предложения под руководством Андрея Рэмовича Белоусова по модификации инвестиционного налогового вычета. Рассчитываем вместе с регионами существенно нарастить использование этого механизма, поскольку это реальный инструмент для межотраслевого «перелива» капитала.

При этом нам вместе с бизнесом предстоит большая программа по контролю издержек бизнеса. Поскольку зачастую не меньше чем налоговые платежи их составляют тарифные платежи. В последнее время бизнес обращает на это все большее внимание. Зачастую причиной опережающего роста тарифов являются инвестиции в новую инфраструктуру, и далеко не всегда то, что строится, используется в задекларированном и должном объеме. В результате экономика вынуждена платить за такие не всегда просчитанные инвестиции.

Поддержка инвестиций невозможна без регионов. Вместе с главами субъектов развиваем особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития и другие преференциальные режимы. Поэтапно внедряем региональный инвестиционный стандарт. Используем инструменты, которые позволяют софинансировать расходы бизнеса на строительство инфраструктуры и разделять риски с инвестором. Перезапустили механизм СЗПК. Видим, что даже в текущих непростых условиях идет постоянный поток новых обращений на заключение соглашений. Бизнес перепроектировал отложенные проекты и сейчас входит в инвестиционную стадию. Поэтому этот механизм крайне востребован.

Важно, чтобы эти инвестиции окупались, и при этом государство не подменяло собой бизнес.

Сейчас, по решению Президента, регионам доступны большие ресурсы. Инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация долгов, казначейские кредиты, о которых сказал Михаил Владимирович, и другие механизмы инфраструктурного меню. Крайне важно, чтобы новые проекты, реализуемые при помощи этих инструментов, соответствовали всем критериям эффективности. И в дальнейшем создавали новую экономику, реальную экономику, которая сможет обслуживать долги регионов. Здесь мы в одном понимании с Министерством финансов и с Антоном Германовичем Силуановым.

Развитие малого и среднего бизнеса – особая задача, которая стоит перед Министерством.

У нас накоплен большой опыт по поддержке бизнеса и в ковид, и уже в текущей ситуации. Разработаны инструменты для каждого этапа предпринимательского роста.

В условиях низкой безработицы дальнейший этап роста МСП связан прежде всего с повышением его эффективности, с ростом производительности труда и активными инвестициями.

Сейчас под руководством Андрея Рэмовича Белоусова готовим дополнительные предложения по поддержке бизнеса, особое внимание при этом уделяем механизмам поддержки при переходе из разряда малого в средний и из среднего в крупный. Одно из предложений, которое мы всерьез прорабатываем, — ввести так называемую промежуточную категорию «МСП+» с поэтапным переходом к общей системе налогообложения, чтобы постараться нивелировать эту высокую ступеньку. Это обеспечит более плавный рост компаний, при котором они не будут терять весь объем поддержки единовременно. Это касается не только налоговых вопросов, но и финансовых.

При адресной поддержке территорий Правительство реализует многочисленные программы регионального развития, которые учитывают и ранее поставленные задачи, и новые вызовы. Так, изменения в программу помогают Калининградской области преодолеть санкционные ограничения и обеспечить надежное транспортное снабжение. В регионах со сложной ситуацией в экономике продолжается реализация индивидуальных программ развития.

Наращиваем экономический потенциал Северного Кавказа. Благодаря этому регионы СКФО уже смогли выйти на опережающие темпы роста экономики. Дальнейшие перспективы связываем с реализацией прорывных инвестпроектов, которые были выработаны в рамках стратегической сессии, с легализацией бизнеса, модернизацией сферы ЖКХ и развитием туризма. Подробно обсудим эти вопросы на Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет в мае. Приглашаю всех принять в ней участие.

Туризм становится важной точкой роста для всех регионов. Сейчас это одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Поэтому важно определить периметр отрасли, сфокусировать ресурсы на поддержке инвестиций в приоритетные сегменты, а также создать стимулы для легализации бизнеса.

И ключевое решение здесь – это создание доступного номерного фонда. Поддерживаем льготным финансированием строительство и модульных небольших отелей, и крупных объектов. В ближайшее время объявим конкурс на субсидии на модульные программы. Правительство уже выделило деньги на 2023-2024 гг. А летом планируем провести новый отбор крупных проектов по программе кредитования под 3%-5%.

Кроме того, сочетаем меры отраслевого нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и нацпроекта по поддержке МСП.

По запросу Крыма и Краснодарского края вместе с депутатским корпусом готовим регулирование работы гостевых домов.

Уважаемые коллеги!

Вопросы развития финансовых инструментов, преференциальных режимов, роста производительности труда, адресная работа с регионами и компаниями, реализация крупных проектов всегда остается в фокусе нашего внимания. Безусловно, повестка работы Министерства существенно шире. Мы работаем вместе с нашими коллегами – Росстатом, Роспатентом, Росаккредитацией, которые помогают выстраивать эффективное регулирование в этих направлениях. Министерство прорабатывает решения вместе с коллегами из Правительства, из Администрации Президента. Очень плотно работаем с Банком России.

Хочу поблагодарить наших коллег в министерствах и в регионах, депутатов и сенаторов, с которыми постоянно ведем законодательную работу, продвигаем инициативы. И, конечно, бизнес и общественные организации. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, я бы хотел всех вас поблагодарить – и коллектив Министерства экономического развития, и наши подведомственные организации. И, Михаил Владимирович, хотел бы Вам сказать слова благодарности за поддержку инициатив Министерства, за доверие и совместную работу.

Спасибо за внимание.

Об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2022 год и задачах на 2023 год (PDF 12.62МБ)

