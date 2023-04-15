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Сообщение о ликвидации, НКО “ЕРП” (ООО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация “Единая Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращённое фирменное наименование

НКО “ЕРП” (ООО)

Регистрационный номер

384-К

Дата регистрации Банком России

27.07.1992

Основной государственный регистрационный номер

1025000006350 (09.12.2002)

Адрес из устава

141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 84/22

Адрес фактический

141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 84/22

Телефон

(495) 228-14-00

Устав

Дата согласования последней редакции устава: 22.06.2018 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.09.2020)

Уставный капитал

101 141 500,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 30.10.2018

Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией

Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-285 от 11.02.2022

Участие в системе страхования вкладов

Нет

Фирменное наименование на английском языке

Non-bank credit organization “United Settlement Chamber” (Limited Liability Company), NCO “ERP” (LLC)”

Информационные сайты и страницы организации в социальных сетях

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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