Сообщение о ликвидации, НКО “ЕРП” (ООО)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Полное фирменное наименование
Небанковская кредитная организация “Единая Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращённое фирменное наименование
НКО “ЕРП” (ООО)
Регистрационный номер
384-К
Дата регистрации Банком России
27.07.1992
Основной государственный регистрационный номер
1025000006350 (09.12.2002)
Адрес из устава
141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 84/22
Адрес фактический
141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 84/22
Телефон
(495) 228-14-00
Устав
Дата согласования последней редакции устава: 22.06.2018 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.09.2020)
Уставный капитал
101 141 500,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 30.10.2018
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-285 от 11.02.2022
Участие в системе страхования вкладов
Нет
Фирменное наименование на английском языке
Non-bank credit organization “United Settlement Chamber” (Limited Liability Company), NCO “ERP” (LLC)”
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