Сообщение о ликвидации, НКО “ЕРП” (ООО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация “Единая Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращённое фирменное наименование НКО “ЕРП” (ООО) Регистрационный номер 384-К Дата регистрации Банком России 27.07.1992 Основной государственный регистрационный номер 1025000006350 (09.12.2002) Адрес из устава 141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 84/22 Адрес фактический 141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 84/22 Телефон (495) 228-14-00 Устав Дата согласования последней редакции устава: 22.06.2018 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.09.2020) Уставный капитал 101 141 500,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 30.10.2018 Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-285 от 11.02.2022 Участие в системе страхования вкладов Нет Фирменное наименование на английском языке Non-bank credit organization “United Settlement Chamber” (Limited Liability Company), NCO “ERP” (LLC)”

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