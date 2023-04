Семинар Михаила Гельфанда на Физтехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

15 апреля в 12:20 в аудитории 521 ГК МФТИ состоится семинар профессора Михаила Гельфанда, посвященный научной экспертизе и работе экспертных советов научных фондов.

Михаил Гельфанд — доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, сооснователь вольного сетевого сообщества «Диссернет», заведующий Учебно-научным центром «Биоинформатика» в Институте проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН.

Михаил Сергеевич расскажет о том, как работают экспертные советы различных научных фондов. Профессор и слушатели обсудят, зачем нужна экспертиза научных проектов, как она проводится и с какими техническими и этическими проблемами она сталкивается.

Для участия в семинаре нужно зарегистрироваться в форме.

Семинар Михаила Гельфанда проходит в рамках учебного курса «Научная этика» магистерской программы «Научное программное обеспечение» на базе Центра научного программирования МФТИ. На YouTube-канале Центра научного программирования МФТИ можно посмотреть записи уже состоявшихся семинаров курса «Научная этика».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI