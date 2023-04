Российские стартаперы обменялись опытом по ведению инновационного бизнеса с индийскими коллегами

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Нью-Дели прошел Третий форум стартапов Шанхайской организации сотрудничества, организаторами которого выступили Министерство торговли и промышленности Индии совместно с национальной платформой по развитию стартап-экосистемы Startup India.

В состав российской делегации вошли представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России, Агентства инноваций города Москвы, а также три технологических стартапа, номинированных Россией, – «VR Concept», «SR Space» и «Plant the Forest».

В рамках программы стороны приняли участие в семинаре по запуску успешных стартапов. Презентовали опыт взращивания стартапов, включая существующие в странах «восьмерки» механизмы финансовой и инфраструктурной поддержки малых технологических компаний. Представили наработки по реализации программ менторства и наставничества, позволяющих бизнесу усовершенствовать свой продукт или бизнес-модель, в том числе, – под запросы конкретных корпоративных заказчиков.

В интерактивной части семинара участники поделились видением перспективных направлений сотрудничества на пространстве ШОС. В их числе – раскрытие потенциала действующего стартап-хаба ШОС за счет предоставления актуальной информации о стейкхолдерах и инициативах в рамках национальных стартап-экосистем, привлечение партнеров к деятельности бизнес-инкубаторов и акселераторов, проведение совместных ярмарочно-выставочных мероприятий, а также взаимодействие по софт лендингу стартапов.

По мнению и.о. директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиты Кондратьева, принципиально важной для дальнейшего сотрудничества по стартап-экосистемам является готовность сторон сближать подходы к программам финансовой поддержки компаний.

«Участники форума неоднократно призывали к налаживанию диалога на уровне инвесторов, корпоративных и венчурных, от вовлеченности и открытости которых зависит выход стартапов на следующие стадии развития, – отметил Никита Кондратьев. – Реализация такой инициативы на пространстве ШОС будет особенно актуальна для стартапов, заинтересованных в выходе на международные рынки».

Параллельно с участием в основной программе форума российская делегация провела ряд двусторонних встреч. В том числе, с Ассоциацией индийских Торгово-промышленных палат, ключевыми игроками национальной стартап-экосистемы «Startup India» и «Invest India», Департаментом НИОКР Института технологий Индии, а также частными компаниями – потенциальными партнерами российских стартапов.

«В рамках форума мы отметили для себя культурные и деловые аспекты выстраивания отношений с партнерами. Погрузились в специфику работы на рынке Индии, как общую, так и частную – непосредственно в области космонавтики, – поделился впечатлениями от участия технический директор компании «SR Space» Сергей Космос. – Ценно, что мы не только приобрели полезные знания, но и установили контакты с коллегами, обменявшись опытом в сфере развития DeepTech-проектов».

Денису Захаркину, генеральному директору «VR Concept», посещение местных инкубаторов и учебных заведений позволило лучше понять менталитет и особенности ведения бизнеса в Индии.

«У нас сложилось понимание относительно следующих шагов для выхода нашего продукта и его продажи в Индии. Более того, в рамках встреч одна местная компания открыто заявила о желании наладить с нами бизнес-контакт, а локальный инкубатор пригласил принять участие в предстоящем стартап-ивенте», – отметил он.

Представитель компании «Plant the Forest» Лязина Мухаммад подчеркнула продуктивность состоявшегося с индийскими коллегами диалога по решению проблем изменения климата: «Мы получили ряд положительных отзывов по нашему проекту, вышли на новые контакты из сектора CleanTech. Для нас это успешная стартовая точка на индийской рынке, от которой мы будем в дальнейшем отталкиваться».

Особый интерес партнеров в рамках двусторонних обменов вызвал опыт развития московской инновационной экосистемы, в том числе, – программы пилотного тестирования инновационных решений, механизмы скаутинга инноваций под конкретные задачи организаций. Партнеры выразили готовность наладить профильный обмен опытом, с тем, чтобы проанализировать адаптируемость данных программ к национальным и многосторонним условиям.

«Москва стремится укрепить связи с международным сообществом в области развития технологического бизнеса, – отметила руководитель проектного офиса Агентства инноваций Москвы Анна Чунина. – В рамках Третьего Форума стартапов ШОС мы провели ряд продуктивных деловых встреч с коллегами из Индии, Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран-партнеров. Мы поделились практиками работы с технологическими компаниями, изучили особенности развития стартапов и меры поддержки других стран, получили ценный опыт в области развития инновационного бизнеса. Безусловно, мы изучим методы работы коллег из стран ШОС, а их опыт будем применять в своей деятельности».

«Судя по опубликованным планам мероприятий ШОС и «Группы двадцати» на 2023 год, сближение страновых стартап-экосистем является одним из приоритетов Индии как председателя в обоих форматах, – резюмировал Никита Кондратьев. – С учетом обоюдного интереса к данному треку работы, российская сторона продолжит активное сотрудничество с партнерами для стимулирования роста инновационных компаний».

