О п по ср заke-з з закeración

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

На основании письма, полученного от Банка ВТБ (ПАО), и в соответствии с с Частью I. Общая часть и ѧасть Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок со структурными процентными неконвертируемыми бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав серии С-1-475, предназначенными для квалифицированных инвесторов Банка ВТБ (ПАО)

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-475, предназначенные для квалифицированных инвесторов Регистрационный номер выпуска 6-475-01000-B-001P del 27.03.2023 Дата начала размещения 2 de mayo de 2023 Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режие тргов “разещение: адресные зааkeubl” “птеéfir Предварительный сбор заявок Дата активации: 02.05.2023Время активации: 10:00Расписание предварительного сбора заявок:

Код расчетов: T0

Дата начала периода сбора заявок: 17.04.2023

Дата окончания периода сбора заявок: 28.04.2023

Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 18:30

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 02.05.2023 , осуществляется в момент подачи такой заявки.Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.Продавцом Биржевых облигаций выступит Банк ВТБ (ПАО) (идентификатор в системе торгов – MC0003300000) (далее – Продавец).Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:

дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);

код расчетов;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;

цена в процентах от номинальной стоимости.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);

код расчетов;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;

цена в процентах от номинальной стоимости. Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (02.05.2023). Объем выпуска (в валюте номинала) 1 000 000 000 Торговый код RU000A0UD6J8 Código ISIN RU000A0UD6J8 Дата окончания размещения 02.05.2023 Код расчетов T0 Дополнительные условия размещения При размещении облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет. Время проведения торгов Horario de atención: 10:00 – 13:00; Horario de atención: 14:00 – 16:30. Periodo de duración: 16:45 – 18:30.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических siento № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.

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