О порESде сбature заkeadar и заключения сде»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
На основании письма, полученного от ПАО “Сбербанк России”, и в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 октября 2022 года (Протокол №8), и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 октября 2022 года (Протокол №8), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-563R ПАО “Сбербанк России”
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|“
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-591-01481-B-001P de 11.04.2023
|Дата начала размещения
|28 abril 2023 julio.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режие тргов “разещение: адресные зааkeubl” “птеéfir
|Предварительный сбор заявок
|Дата активации: 28.04.2023Время активации: 10:00Расписание предварительного сбора заявок:
Код расчетов: Z0
Дата начала периода сбора заявок: 17.04.2023
Дата окончания периода сбора заявок: 27.04.2023
Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 23:50
Сбор заявок в период предварительного сбора возможен в вечернюю (дополнительную) сессию.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 28.04.2023 , а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.Продавцом Биржевых облигаций выступит АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:
дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);
количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
код расчетов;
прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
цена в процентах от номинальной стоимости.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:
количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
код расчетов;
прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
цена в процентах от номинальной стоимости.
Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (28.04.2023).
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|1 000 000 000
|Торговый код
|RU000A106441
|Código ISIN
|RU000A106441
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих fecha: a) 05.05.2023; b) дата размещения последней облигации.
|Код расчетов
|Z0
|Дополнительные условия размещения
|При размещении облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
|Время проведения торгов в дату начала размещения
|Время проведения торгов в дату начала размещения: период сбора заявок: 10:15 – 13:00; Periodo de duración: 13:15 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
|Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
|время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических siento № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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