О начале торгов ценными бумагами 17 abril 2023 agosto

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

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Определить: “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-4 се2 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-442-01000-B-005P del 02/06/2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 18.04.2023 Торговый код RU000A106474 Código ISIN RU000A106474 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации бездоку,000ентарные с централизованныíf Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Registr. 4-02-00668-R-001P del 29.12.2022 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук Дата погашения 03.04.2031 Торговый код RU000A1062J1 Código ISIN RU000A1062J1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой оончаниiencia разещениís облигацN. Андеррайтер наименование ПАО Банк “ФК Открытие” идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0010100000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ОТКРЫТИЕ ФК

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