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О начале торгов ценными бумагами 17 abril 2023 agosto

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

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Определить: “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-4 се2
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Registr. 4B02-442-01000-B-005P del 02/06/2023
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 18.04.2023
Торговый код RU000A106474
Código ISIN RU000A106474
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “17” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации бездоку,000ентарные с централизованныíf
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон”
Тип ценных бумаг Облигации корпоративные
Registr. 4-02-00668-R-001P del 29.12.2022
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук
Дата погашения 03.04.2031
Торговый код RU000A1062J1
Código ISIN RU000A1062J1
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой оончаниiencia разещениís облигацN.
Андеррайтер
наименование ПАО Банк “ФК Открытие”
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0010100000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ОТКРЫТИЕ ФК

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